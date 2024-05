América de Cali anuncia a Jorge ‘Polilla’ Da Silva como su nuevo entrenador

Jorge Da Silva regresa al banquillo técnico del América de Cali (Photo by Gabriel Aponte/Vizzor Image/Getty Images) / Vizzor Image

¡América de Cali tiene nuevo entrenador! Este martes 7 de mayo fue anunciado Jorge ‘Polilla’ Da Silva como nuevo entrenador de la institución. El estratega uruguayo, que ya había tenido paso por el club tanto como futbolista como entrenador, llega en reemplazo del saliente César Farías.

“Llegó el momento de escribir un nuevo capítulo juntos. ¡Bienvenido a tu casa, Polilla!”, publicó el elenco vallecaucano en la red social X, anteriormente llamada Twitter. Asimismo, se adjuntó un video en el que se muestran los momentos más recordados del nacido en Montevideo con la casaca escarlata.

“Nunca dejar de creer, no creer en los imposibles, sentirnos orgullosos de nuestro origen, olvidar todos los problemas con un solo gol, saber que no importa el rincón del mundo en el que te encuentres, siempre tendrás un hermano cerca. Esa es la esencia escarlata... Nuestro orgullo, lo que nos hace únicos, los que nos hace diferentes al resto. Ahora juntos, y solo juntos, podremos demostrarle al mundo que no existe nada más fuerte que este sentimiento. Juntos, hoy y siempre contra todo. La verdadera esencia escarlata”, fueron las palabras del nuevo entrenador.

Véalo a continuación:

🇦🇹🤝 Llegó el momento de escribir un nuevo capítulo juntos. ¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝘁𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗹𝗹𝗮! 👹 pic.twitter.com/KqmZs54qhh — América de Cali (@AmericadeCali) May 7, 2024

‘Polilla’ se convierte entonces en el tercer entrador que se hace cargo del América de Cali en lo corrido del 2024. El primero en hacerlo fue Lucas González, quien a solo días de iniciar el torneo fue cesado del cargo por la presidenta Manuela Gómez; tras esto, Álex Escobar se hizo cargo del club de manera interina y ya transcurridas un par de fechas se hizo oficial la llegada de César Farías.

Precisamente bajo el mandato del técnico venezolano, que por cierto venía de un semestre destacado con Águilas Doradas, el club caleño quedó eliminado en fase previa de Copa Sudamericana a manos de Alianza FC (equipo que jugaba por primera vez en su historia un torneo internacional) y meses después no consiguió clasificarse a los cuadrangulares finales de la Liga, al terminar en la novena colocación.

A raíz de estos flojos resultados, la junta directiva de la institución optó, en mutuo acuerdo con el cuerpo técnico saliente, dar por terminada la relación contractual entre ambas partes, el pasado 30 de abril. “América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general, que, tras una decisión por mutuo acuerdo y cumpliendo las condiciones contractuales estipuladas al inicio del contrato, César Farías finalizó su etapa como director técnico de nuestro equipo profesional”, fue el mensaje dado a la afición.

‘Polilla’, un viejo conocido de la institución

Jorga Da Silva es un histórico del América de Cali. En su etapa como futbolista (actuaba como delantero), fue fichado en 1990 y permaneció allí hasta 1994, periodo en el que convirtió 77 anotaciones para transformarse así en el undécimo goleador histórico del club. Todo un referente por aquellos años.

Su regreso se dio en 2017, año en el que la institución regresaba a la primera división del fútbol colombiano, esta vez en el banquillo técnico. Arribó en reemplazo de Hernán Torres y dirigió en 24 oportunidades, manteniendo un balance de 9 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Tras esto pasó por Defensor Sporting de Uruguay, Ittihad Kalba de los Emiratos Árabes Unidos y Muaither de Qatar.

Precisamente en territorio qatarí tuvo su más reciente experiencia como entrenador. Allí permaneció desde noviembre del 2023 y dirigió 14 encuentros. Infortunadamente su balance fue bastante flojo: 2 partidos ganados, 4 igualados y 8 caídas.