“Nadie lo va a tumbar”: Iván Name a presidente Gustavo Petro

Colombia

El presidente del Senado, Iván Name, se refirió a las movilizaciones del pasado domingo 21 de abril contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus principales políticas. En medio de su discurso, aseguró nadie está intentando tumbar al mandatario y que su periodo será respetado.

“Señor presidente, usted es un hombre meritorio, nuestra democracia lo eligió. Nadie lo va a tumbar. Los demócratas de este país, que somos todos, defenderemos su periodo hasta el último día, pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto, que no puede ser amenazada, que sus instituciones demuestran que son inconmovibles. Defendamos todos en una causa común para hacer posible un país en paz”, aseguró Name.

“Es inconveniente que empecemos a hacer una olimpiada de marchas“.

El senador Name, durante la plenaria, aseguró que no se puede entrar en una competencia de marchas, a propósito de los anuncios del presidente Gustavo Petro y su posible participación en las movilizaciones de ese día.

“Es inconveniente que empecemos a hacer una olimpiada de marchas y que busquemos que el primero de mayo haya una mayor que la otra o que opongamos la contundente marcha del día de ayer, marcha tranquila, iluminada, quiero decirles algo de mi propia debilidad (…) anoche lloré viendo en las camara el desfile de mi nación, a los viejos arrastrando sus pies, a los niños del brazo de sus padres, a los que llevaban sus batas blancas, a muchos que ni siquiera esta democracia le corresponde para que hagan la defensa que hacen desfilando por las calles porque es una democracia desigual (…) pero en medio de todos ellos y tantos que se quedaron en sus casas y otros que saldrán el primero de mayo, todos, queremos defender, señor presidente, su democracia, la democracia que lo eligió insólitamente como presidente de Colombia”.

Name añadió: “Aquí votamos todos con el respeto por nuestra regla mayor que es la democracia, no invente señor presidente problemas, que ya nuestra sociedad los tiene mayores. Lo acompañamos como el hombre que preside Colombia, ojalá que las voces atemperadas de los hombres de Estado que lo acompañan, sean escuchadas. No pondremos de acuerdo para que en paz pasemos de unos gobiernos a otro, como las sociedades civilizadas, pero aquí no aceptamos golpes de Estado”.

Name, minutos previos del arranque del estudio de la reforma pensional, le dijo al presidente Gustavo Petro que en el Senado de la República tiene todas las garantías.