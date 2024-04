Gobierno tendrá nuevo retiro espiritual para analizar situación del país

Colombia

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco confirmó que este fin de semana el gobierno tendrá un nuevo consejo de ministros, que estaba programado de tiempo atrás para trabajar el tema del Presupuesto 2025, pero que tambien abordará el mensaje político que dejó la movilización ciudadana del 21 de abril.

El objetivo del encuentro será analizar la situación del país y las medidas que se deberán tomar desde el ejecutivo.

“Vamos a hacer un Consejo de ministros en donde nos encerraremos dos días, muy seguramente en Boyacá, este fin de semana y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política frente a las marchas. No será el único tema, pero es un tema importante”, aseguró Velasco.

Otro de los temas que se tocarán será la relación con los partidos politicos y el fortalecimiento de la llamada “coalición”.

“Es una coalición fuerte. Es una coalición que acaba de aprobar una reforma a la Ley Estatutaria de Educación. Es una coalición que logró hacer mayorías para aprobar los temas centrales de la reforma pensional. En democracia, dialogar no siempre es estar de acuerdo. En democracia, dialogar es plantear modelos, escuchar y, con la palabra del otro, mejorar de pronto la propuesta de uno. En el caso de la reforma pensional, muy seguramente va a pasar eso”, agregó el ministro.

Sobre las manifestaciones del 1 de mayo, a las que anunció el presidente Gustavo Petro que se unirá, el ministro señaló “no es un tema de apoyo al gobierno, es un tema de comunicación con un sector ciudadano. Buena parte de la gente que marchará el primero de mayo muy seguramente no marchó en el día de ayer, de manera que él puede hablar, hay distintos espacios”.

Por último, Velasco insistió en que las marchas del domingo dejaron un mensaje político que tiene que ser escuchado con respeto, “pasar por encima del mensaje político sería una torpeza. Hay que escuchar a los que marcharon, también hay que escuchar a los que no marcharon, ya sea porque no están de acuerdo con la marcha o porque, estando de acuerdo, no pudieron marchar, hay que escuchar a Colombia”.