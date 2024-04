El objetivo de las marchas es derrocar el gobierno del cambio: Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a la jornada de movilizaciones de este domingo donde más de 200.000 personas salieron a las calles para mostrar su inconformismo con las políticas que ha tomado.

En un duro mensaje el jefe de estado señalo que la mayoría de manifestantes fueron en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, pero que en las demás ciudades “fueron débiles”.

Según Gustavo Petro, está fue una marcha donde el principal objetivo era gritar “fuera Petro”, lo que para él significa un ‘golpe blando’ y la intención de derrocar su gobierno.

“El principal objetivo de las marchas es gritar “fuera Petro” y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. Algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”, cuestionó el mandatario.

El presidente volvió a insinuar en que el golpe blando viene de la derecha y advirtió que “si quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado”.

Para Petro quienes rechazan las reformas son “los que se creen dueños del dinero público, este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira”

“El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente quizas peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes”, expresó el mandatario

El presidente dijo que hoy se expresaron en libertad unos, pero que “las fuerzas populares” deben responder este 1 de mayo.

“No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene tambien la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces”, afirmó.