Diego Martínez sobre el incidente en rueda de prensa: “Afortunadamente, no pasó a mayores”

Posterior al partido válido por la fecha 13 entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto, hubo un hecho que dio de qué hablar y ocurrió en la rueda de prensa con el incidente entre el portero Diego Martínez y un periodista. La pregunta molestó al guardameta del equipo del sur de Colombia que cayó por la mínima diferencia y continúa en el fondo de la tabla de posiciones.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el jugador declaró lo que pasó en ese momento que salió ofuscado y los rumores que se generaron alrededor del hecho como presuntos insultos y hasta un enfrentamiento llevado a los golpes.

“Yo creo que hay que iniciar con estas palabras: la ignorancia de callar con elegancia. Pienso que nos irrespetó, tanto a nosotros en el momento de la rueda de prensa, como a una institución, a un equipo entero, a mis compañeros, a una ciudad entera que vela por el equipo. No sé con qué intención lo hizo, pero creo que no fueron muy prudentes sus preguntas, si se le puede llamar pregunta a lo que dijo este señor”, declaró Martínez.

Martínez desmintió que haya golpeado al periodista. “Él mismo en sus redes sociales afirma que no pasó a mayores, si le dije que merecíamos respeto después de lo sucedido, pero nunca una agresión”.

El futbolista de 34 años confesó que el comentario previo del comunicador fue irrespetuoso y lo consideró como un acto que va en contra de la buena práctica del periodismo. “Yo creo que este tipo de personajes irrespetan también al gremio del periodismo. Sabemos que muchos de ustedes son personas profesionales, preparadas, coherentes, con ética. No cualquiera, no sé con qué rigor se maneja la entrada de la rueda de prensa de los periodistas. Pero sin duda alguna uno está obviamente con la calentura si se puede decir, después de terminado un partido. Estamos en una situación incómoda”, agregó.

El balance del equipo en los últimos años

Si bien ha sido un mal semestres para el equipo en térmicos de resultados, el portero trajo a colación los resultados de campañas anteriores, en los que clasificaron a los cuadrangulares finales, teniendo equipos competitivos como el primer semestre de 2023, en el que llegaron a la última fecha con posibilidades de disputar la final con Millonarios.

“Este es mi quinto año con el equipo, y llevo cinco clasificaciones en los últimos 2 años cuando el profe Flavio peleamos dos clasificaciones seguidas en los cuadrangulares y tuvimos hasta la última fecha con posibilidad de ir a la final. Entonces no sé de dónde sacó este señor que el Pasto nunca pelea nada”, añadió.

Martínez reconoció que pasó por un momento de ira, que aunque no lo pudo manejar, por fortuna no llegó a instancias más delicadas. “Afortunadamente, no pasó a mayores, pero sí tienes razón ahí con lo que yo le dije. Obviamente, estuve ofuscado en el momento. Tengo que pedir disculpas porque sé que las situaciones no se manejan ni se resuelven de esa forma, pero en el momento fue lo que pagó, pero afortunadamente no pasó a mayores y quedó ahí”.

Hay que darle vuelta a la situación

Martínez declaró que aunque actualmente se encuentran en una posición complicada, están comprometidos con cambiar la situación deportiva del equipo y tener mejores resultados para el final del primer semestre, y de cara al segundo campeonato del año.

“Yo lo puedo reconocer y todos mis compañeros lo pueden hacer de esa forma también. Hay que buscar la salida rápida, quedan tal vez pocas fechas, pero queremos terminar la mejor forma en una mejor posición en la tabla, y esperar que todo termine de buena forma y estabilizar el equipo”, concluyó.