VIDEO | El técnico y el capitán del Pasto tuvieron fuerte encontronazo con un periodista

No cesan los cruces entre futbolistas/entrenadores y periodistas en las ruedas de prensa. En esta oportunidad, Jonathan René Rosero (DT) y el arquero Diego Martínez, ambos integrantes del Deportivo Pasto, tuvieron un fuerte encontronazo con un periodista de Medellín, luego del duelo ante Atlético Nacional.

El conjunto nariñense, que llegaba con una racha de tres partidos sin perder, cayó por la mínima diferencia en su visita al verde de Antioquia, resultado que los metió en la penúltima casilla del campeonato con apenas 11 unidades. Si bien su presencia en los cuadrangulares está matemáticamente descartada, el Pasto debe tratar de sumar lo máximo posible en lo que resta del semestre para seguir abonando terreno en la tabla del descenso.

Fuerte cruce en rueda de prensa

En medio de la crisis de resultados, tanto Rosero como Martínez acudieron a la atención a medios en el Atanasio Girardot. Los ánimos empezaron a caldearse cuando el periodista Jorge Eliecer López tomó la palabra, criticó el rendimiento del club “semestre tras semestre” y aseguró que “no pasa nada importante” con ellos.

“Hemos visto muchos directores técnicos al frente del Deportivo Pasto. Uno podría decir que el verso no cambia. ¿Qué es lo que seduce a ustedes como profesores para asumir la dirección técnica de un equipo, que semestre tras semestre es prácticamente lo mismo? No pasa nada importante con el equipo volcánico, con el respeto que se merecen todos”, le dijo a Rosero.

Ante esto, el estratega, que por cierto es exfutbolista de la institución, tildó a su contraparte de “irrespetuoso” ante el trabajo que viene adelantando desde la salida de Jersson González y le pidió que se retirara del recinto, no sin antes expresar su “amor y compromiso” con el club.

“Me parece que eres un irrespetuoso porque no valoras el trabajo que nosotros hacemos día a día, desde el plantel técnico y los directivos. Debes mostrar más respeto por nuestra hinchada. Es tu problema y tu opinión si crees que no pasa con nosotros nada. Con nosotros pasa todo. Venimos de dos clasificaciones seguidas a cuadrangulares, estuvimos peleando la final acá en Medellín y lastimosamente se nos escapó. Somos muy apasionados, nos mueve el respeto, el amor, la dignidad por este escudo. Deportivo Pasto es lo único que conozco en la vida y para mí es el mejor equipo del mundo. Eres un irrespetuoso y deberías retirarte de esta sala de prensa”, expresó.

Por otro lado, López le dijo lo siguiente al capitán Martínez: “Al jugador le quiero consultar. ¿Ustedes qué piensan, qué creen que se imagina el hincha del Deportivo Pasto por la situación que están? No hay algo importante para regalarle alegrías a ellos y terminan siempre diciendo lo mismo. Pareciera que no trabajan”.

El futbolista de 34 años, que se notaba absolutamente enojado, indicó que se trataba de “una falta de respeto” hacia su profesión, debido a que como jugadores se entregan por “el equipo que nos da de comer”. Al igual que su entrenador recordó las recientes clasificaciones a cuadrangulares.

“No sé quién es usted, pero es una falta de respeto que lo dejen entrar y haga ese tipo de preguntas. Nosotros somos jugadores profesionales y respetamos el escudo en el que estamos. Este es el equipo que nos da de comer a nosotros. Si usted es buen periodista, debería saber que hace poquito estuvimos en dos clasificaciones y vinimos acá y estuvimos en la final 20 minutos. Si usted es periodista, tiene memoria. Parece que no. Muy irrespetuosa tu pregunta, muy incómoda para nosotros y la hinchada porque es una falta de respeto”.

Así fue el tenso momento:

Supuesta agresión y respuesta del Pasto

Terminada la rueda de prensa, el también periodista Juan Pablo Rúa informó a través de su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, que Diego Martínez había agredido a su colega Jorge Eliecer López. Asimismo publicó un video en el que se ve claramente cuando tanto López como Martínez empiezan a discutir a las afueras de la sala.

Posterior a ello, López publicó un mensaje en el que aclaró la situación. Por un lado, aseguró que el arquero del Deportivo Pasto lo insultó; después, reconoció que el futbolista lo invitó a pelear, cosa que, según él, no ocurrió.

“Diego Martínez me invita a pelear con él afuera de la sala de prensa (no pasó) Termina gritándome el capitán ‘asalariado h..’ acompañado del director. Como si ser asalariado fuera un delito o pecado. Eso fue lo que pasó para los que me andan preguntando”, expuso en su cuenta de X.

Diego Martínez me invita a pelear con él afuera de la sala de prensa (no pasó) Termina gritándome el capitán "asalariado h.." acompañado del director.

Como si ser asalariado fuera un delito o pecado.



Eso fue lo que pasó para los que me andan preguntando.



Finalmente, el Deportivo Pasto subió el fragmento de la rueda de prensa en sus redes sociales y adjuntó un mensaje recordando sus títulos y subtítulos en el fútbol colombiano, las participaciones en torneos internacionales (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y los segundos puestos en Copa Colombia.

“Señor Jorge Eliecer López: Sus declaraciones han sido irrespetuosas, contaminadas, tóxicas y desafortunadas, pero entendemos que de nuestras raíces, usted no sabe nada”, complementó el club en su cuenta.