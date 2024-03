Jorge Luis Pinto apuntó contra Néstor Lorenzo: “Es un irrespeto para el fútbol colombiano”

El experimentado entrenador santandereano Jorge Luis Pinto, uno de los más destacados de la historia del fútbol colombiano, en entrevista con El VBAR de Caracol Radio se refirió a las palabras de Néstor Lorenzo sobre por qué no convocaba más jugadores del FPC; teniendo en cuenta que el argentino solo llevó dos a la gira por Europa: Álvaro Montero (Millonarios) y Gabriel Fuentes (Junior), defensor citado a última hora por la lesión de Cristian Borja.

“Hay que preguntarnos en qué nivel está la liga colombiana en el sentido de competencia, hasta dónde llegamos en Libertadores y Sudamericana. Hay cosas que marcan la realidad de una Liga. Siempre vamos a ver los partidos, hay mucho talento en Colombia, lo hemos demostrado en los microciclos”. Esta fue la declaración que dio Néstor Lorenzo en rueda de prensa previo del amistoso en que Colombia enfrenta a España y que no le gustó a Pinto, que se mostró defensor del fútbol colombiano y criticó al argentino Lorenzo.

El entrenador señaló que su colega irrespetó a los futbolistas que se desempeñan en el país.

“Es un irrespeto para el fútbol colombiano, del señor Lorenzo. Eso que nos lo diga en casa, no públicamente. Esclarece en Inglaterra al dar unas declaraciones irrespetuosas para el fútbol colombiano, para dirigentes que han invertido a jugadores para ir a la Selección y los hay”.

“El profe está ilusionado con todos los equipos de otros países. Me atreví a hacer una lista de unos equipos: Sheffield, Cagliari, Zenit. No pienso que esos equipos sean superiores a los nuestros, a Millonarios, a un Pereira, a un Junior”, declaró vehemente Pinto.

El extécnico del Deportivo Cali y mundialista con Costa Rica en 2014, añadió: “Me parece que fue irrespetuoso con los jugadores. A qué aspiran los jugadores que están en Colombia, a nada, porque él no los va a ver”.

Jorge Luis Pinto también se refirió a la no convocatoria de Miguel Ángel Borja, goleador de River Plate en el fútbol argentino.

“Son pasajes que tiene el jugador del fútbol, hoy llama la atención y anda jugando muy bien y haciendo goles en un equipo grande. Era el momento para ver a Borja dentro del estilo del profe Lorenzo. Me parece que era oportuno estimular al jugador que anda como Borja. Colombia todavía no encuentra el centro delantero, Borré tiene otras características, no es un definidor, que se pare en área, que aguante un poco, que juegue fútbol aéreo bastante bien. Borja tiene que ganar un poco de dinámica de juego”, finalizó Pinto.