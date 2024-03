Lorenzo responde las críticas: “Hay que preguntarnos en qué nivel está la liga colombiana”

La Selección Colombia ultima detalles para su duelo amistoso contra España, conjunto al que no ha podido derrotar en sus últimos tres enfrentamientos. El balance es de dos empates y una derrota. Este viernes 22 de marzo, a partir de las 3:30 de la tarde, ambos seleccionados volverán a medir fuerzas y usted podrá seguir las acciones por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el seleccionador Néstor Lorenzo se refirió a confección de la convocatoria para la fecha FIFA de este mes y reconoció que el objetivo es continuar dándole una identidad al grupo, sin importar los nombres. “Es un partido de preparación que nos mide. La particularidad de la competencia en Selección nacional es que es cada cuatro meses, la realidad cambia. Hay que trabajar en evaluar en quiénes están mejor y seguir dándole identidad al equipo, lo cual también hacen los jugadores”, sentenció.

Adicional a lo anterior, el estratega argentino respondió a quienes lo critican por “no tener en cuenta” a la liga colombiana en sus convocatorias. Así pues, sentenció que a lo largo del proceso ha contado con varios integrantes del torneo local e incluso señaló que los microciclos son justamente para tener un panorama completo de lo que tiene.

Finalmente advirtió que tanto Luis Díaz como James Rodríguez, los dos jugadores que lideran a la Selección, se encuentran bien físicamente, pero es necesario administrar sus cargas para evitar complicaciones en estos dos partidos que se avecinan.

Amistosos de alto nivel

España y Rumania son de cuidado

“La exigencia va a ser máxima, vamos a enfrentar a un campeón del mundo, ocho partidos invicto, ganando, que tiene un estilo que todos reconocemos. Y otro rival que compite bien en Europa. La exigencia es máxima y nos dará la pauta de cómo estamos haciendo las cosas”.

España cumple con un proceso exitoso

“España hace más de 20 años que tiene una escuela de talentos y una metodología que ha hecho que el jugador salga con un resultado completo, es elogiable. Hay españoles en todo el mundo y se reconoce su técnica y versatilidad, eso es por la metodología que tienen en la enseñanza”.

Un sinfín de críticas a su convocatoria

Cuatro novedades por problemas físicos

“Nos ha sucedido anteriormente en plena Eliminatoria, sobre todo en octubre, cuando tuvimos inconvenientes por lesión. El plan de trabajo no cambia, cambian los protagonistas. Unos tienen más conocimiento que otros, pero el plan sigue de la misma manera deseándole recuperación a los lesionados”.

Ausencia de Miguel Ángel Borja

“No es bueno hablar de los que no están convocados. A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en Selección para saber si está o no; lo quiero, lo admiro. El número es limitado y sentí que había que ser coherente con el proceso y que todavía no hemos podido ver lo suficiente y que han hecho méritos en otros lados. Siempre hay inconformismo con los citados, yo trato de ser lo más justo posible, me puedo equivocar, pero ninguno está vetado, ninguno está fuera. Hay muchos jóvenes con mérito en ligas importantes, tratamos de ser coherentes con eso y trataremos de darle minutos para saber para qué están”.

La Liga de Colombia sí es tenida en cuenta

“No lo veo así. En la lista hay 24 jugadores de afuera, pero algunos se fueron hace muy poco de la Liga y los tuvimos en microciclos. Algunos microciclos los tuvimos que suspender porque los clubes no prestaban los equipos. Por ejemplo, a Gustavo Puerta lo citamos cuando tenía 18 años, no estaba en el Sub 20 y estaba en segunda división; hoy está en Alemania y vino a aportarnos su calidad. Hay jugadores de mucho futuro. Hay que preguntarnos en qué nivel está la liga colombiana en el sentido de competencia, hasta dónde llegamos en Libertadores y Sudamericana. Hay cosas que marcan la realidad de una Liga. Siempre vamos a ver los partidos, hay mucho talento en Colombia, lo hemos demostrado en los microciclos”.

El grupo está fuerte

Hay que llevar de a poco a Luis Díaz

“Luis está bien, le hemos dosificado las cargas, viene de jugar un partido con alargue; es de los que más minutos juega en Liverpool. Nos piden que lo cuidemos y claro que lo haremos, es jugador nuestro. Está bien y está apto”.

Importancia de James Rodríguez para el grupo

“James está entrenando normalmente con Sao Paulo. Aunque no ha tenido muchos minutos, lo ha hecho muy bien cada vez que le tocó entrar. Está en proceso de sumar minutos y lograr su mejor forma. Es un líder, es un jugador talentoso y ha hecho partidos muy buenos en Eliminatorias. Siempre es un jugador que aporta algo distinto. Es un jugador que ha madurado rápido en su edad joven. Ha sido goleador de un Mundial, le ha dado mucho a la Selección y hoy le sigue dando. Está para dar mucho más. Se dosificará y la intención es que el equipo aproveche su talento”.