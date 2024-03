Cancillería no tiene recursos para repatriación de restos y vuelos de ayuda médica

Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó sus alcances en materia de repatriación de restos humanos y recordó que dentro de la asesoría y asistencia que se brinda, se incluye la orientación a las familias de los colombianos fallecidos en el extranjero, respecto a la disposición de los restos mortales para su retorno al país, así como la orientación para la posible repatriación del cuerpo o de las cenizas, o en caso de decidirlo.

Sin embargo, Andrea Rojas, coordinadora del grupo de Asistencia a Connacionales, explicó que, de acuerdo con el Decreto 869 de 2016, el Ministerio debe “brindar asesoría jurídica, social y asistencia requerida por los connacionales. Nuestra función está circunscrita a esa asesoría y acompañamiento, ya que como Cancillería no contamos con una asignación presupuestal para la repatriación de restos humanos o para costear vuelos para la repatriación de personas enfermas”.

Según el gobierno, una repatriación puede costar entre 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo del país y de los trámites que se deban hacer para repatriar, bien sean los restos o las cenizas. Por esto, se hace mucho énfasis en que, al momento de hacer un viaje al exterior, las personas adquieran un seguro de viaje que incluya el proceso de repatriación ante enfermedad o, incluso, fallecimiento, y que lo haga a través de una compañía debidamente certificada.

No obstante, si no se adquirió esta póliza o no se cuenta con los suficientes recursos, el Ministerio puede ofrecer una alternativa: “En los casos en los que se opte por la repatriación de las cenizas, existe la vía de que, previo análisis del caso y con el visto bueno de la Dirección, las Misiones en el Exterior remitan las cenizas del fallecido a través de valija diplomática a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá para que puedan ser reclamadas por un familiar o una persona autorizada”, indicó la Coordinadora Rojas.

La entidad recordó los colombianos que cada uno de los 111 consulados son su respaldo cuando viajan a otro país, bien sea por trabajo, turismo, estudio o cambio de residencia y que dentro de la asesoría y asistencia que se brinda.