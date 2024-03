¿Cómo saber si un pescado está en buen estado? Trucos que lo ‘salvaran’ en Semana Santa

La Semana Santa es una de las épocas del año en las que el consumo de pescado aumenta considerablemente en el país, de acuerdo con una estimación del Ministerio de Agricultura se espera que en Colombia se consuman aproximadamente 47.000 toneladas de pescados y marisco, un reto para el que el sector pesquero ya se encuentra listo.

Al ser uno de los momentos en los que más pescado se vende, uno de los más consumidos es el pescado seco, que se ha demostrado tiene beneficios para la salud, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para comprar pescado que se encuentre fresco y en buen estado para evitar intoxicaciones.

Identificar que un pescado en buen estado no es complicado, una revisión simple es suficiente para saber si es un pescado fresco o si lleva un tiempo expuesto en la vitrina, le contamos seis sencillas formas de reconocerlo.

1. La piel

Esta debe estar brillante, tener un reflejo metálico y tener colores vivos, además de estar bien pegada a la carne. Si el pescado ha sido congelado y posteriormente descongelado, la piel perderá el aspecto brillante y se verá mucho más opaca; además que según expertos se debería evitar comprar pescado congelado.

2. Los ojos

Identificar el estado de un pescado por los ojos es una de las maneras más sencillas, estos todavía deben tener un aspecto vivo, es decir deben estar brillantes, con la pupila negra y el cristalino transparente, además que no deben estar hundidos, sí, por el contrario, ve que están oscuros u opacos y además hundidos es señal de que no es un pescado fresco.

3. El olor

No solo es importante revisar cómo se ve, también es clave el olor que este tenga, este debe ser fresco, a mar o a río según corresponda y por ningún motivo debe molestar, sí, por el contrario, tiene un olor fuerte y desagradable es signo clave de que se encuentra en mal estado, y no lo debería comprar.

4. Carne firme

Para esto deberá tocar el pescado, algo que en ocasiones no se podrá hacer, sin embargo, si lo hace la piel deberá estar firme y el dedo no se debería hundir, si toca la carne y siente que está muy blanda y que su dedo se hunde es un pescado que no es fresco.

5. Las agallas

El color de las agallas tiene que ser rojizo, si está de color marrón indica un pescado en mal estado. Puede pedirle a la persona de la pescadería que le muestre las agallas y quedará descubierto el verdadero color.

6. Escamas

Si las escamas y la piel se desprenden con facilidad del pescado es un signo de que posiblemente no se encuentre fresco y pueda estar en mal estado, si son difíciles de quitar y separar de la carne el pescado es fresco.

Tenga en cuenta que además del momento de comprar el pescado, la manera en cómo lo manipule y lo guarde será clave para conservar sus propiedades y su frescura.