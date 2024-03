“Yo no me dejo presionar de nadie”: canciller (e) sobre licitación de pasaportes

Colombia

A la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes llegó el canciller encargado Luis Gilberto Murillo a dar claridades sobre las últimas polémicas en torno a la licitación de los pasaportes.

El jefe de la cartera diplomática quiso dar un parte de tranquilidad, en tanto el futuro inmediato de los pasaportes no está en riesgo. “Nosotros tenemos siete meses para solucionar todo lo que tiene que ver con una contratación para seguir produciendo los pasaportes. Tenemos un contrato que no ha sido liquidado, que está en operación y por eso no se tienen que mortificar porque no vaya a haber pasaporte”.

El funcionario respondió a los congresistas que consideraron que no hubo respuestas concretas frente a en qué queda la licitación. “Quiero dejar claro, yo no me dejo presionar de nadie. Actúo de acuerdo a la norma (…) Nos estamos tomando el tiempo para estudiar muy bien este caso y solucionarlo bien, para poder acabar con esta novela”.