Las proteínas en polvo sirven para aumentar la masa muscular, ¿verdad o mito?

La popularidad de la proteína en polvo ha alcanzado niveles inimaginables y sus usos son muy variados. Por ejemplo, los vegetarianos pueden sentir que les ayudas en sus dietas, los atletas también la agregan en su diario si el interés es hacer que el músculo crezca más rápido, y otros puede que busquen una comida rápida que no esté llena de grasa.

Es importante saber que, la proteína es un componente importante para los músculos, el cabello, la piel y las uñas. Los polvos son formas deshidratadas de fuentes como la leche, la soja o las plantas. Por lo general, se mezclan con agua u otras bebidas, o se pueden agregar a los alimentos para aumentar el contenido de proteínas.

Las necesidades de proteína de los atletas pueden ser hasta el doble de las de la persona con un estilo de vida promedio, debido a la energía que gastan y al proceso de descomposición, reparación y desarrollo muscular. Muchos veganos también usan proteínas en polvo en lugar de fuentes con base animal como carne, lácteos o huevos.

Cantidad recomendada

Así pues, la cantidad diaria recomendada de proteínas es de aproximadamente 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal por día, lo que se traduce en 54 gramos para una persona de 68 kilos.

Las necesidades de proteínas varían según la persona. Los adultos mayores o aquellos que se recuperan de una cirugía o enfermedad pueden necesitar más.

Puntos a favor

La comodidad es el mejor motivo para las proteínas en polvo, especialmente para los atletas o aquellos que buscan complementar su dieta diaria. Incluso los atletas que tienen algunas de las mayores necesidades de proteínas pueden satisfacerlas a través de los alimentos.

De igual manera, si solo tienes poca proteína y simplemente no tienes ganas de una pechuga de pollo para la cena, mezclar batidos con avena o productos horneados es una buena opción.

La proteína es un poderoso nutriente, lo que puede ayudar a evitar comer en exceso y preserva los músculos para mantener el metabolismo funcionando al máximo. Los polvos pueden ofrecer una pequeña ventaja metabólica si son bajos en calorías.

La mayoría de los polvos contienen suero, soja o caseína, proteínas de alta calidad que contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo.

Puntos en contra

Demasiada proteína puede provocar problemas de salud como náuseas, calambres, fatiga, dolores de cabeza e hinchazón. Algunos expertos consideran que el exceso de proteínas puede sobre exigir a sus riñones. Esto puede generar problemas a las personas con complicaciones renales existentes. Además, puede aumentar la excreción de calcio, lo que provoca la debilitación ósea. La deshidratación también es un riesgo para aquellos que consumen muchas proteínas.

Muchos de estos productos contienen aceites agregados, azúcares, probióticos o aminoácidos. Los azúcares y aceites pueden significar más calorías, lo que puede conducir a un aumento de peso. Sin embargo, las etiquetas pueden indicar beneficios no verificados o ser difíciles de interpretar

Algunos polvos de proteínas pueden contener ingredientes no incluidos en la lista, como estimulantes o incluso esteroides. “Usualmente, los consumidores no son muy selectivos con respecto a qué productos usan”, comenta Larry Walker, director emérito del Centro Nacional de Investigación de Productos Naturales y profesor emérito de Farmacología en la Universidad de Mississippi.

Estudios del caso

Para estudiar el caso a fondo, el doctor Stuart Gray, de la Universidad de Glasgow, el programa de la BBC “Trust me, I am a doctor” (Confía en mí, soy doctor) realizó un experimento para evaluar si es cierto o no que proteínas en polvo sirven para aumentar la masa muscular

Reclutamos a 24 voluntarios de entre 20 y 67 años, los pusimos en un programa de ocho semanas de levantamiento de peso, y les dimos a la mitad un batido de proteína de suero de leche, y a la otra mitad un placebo.Los participantes se entrenaron tres veces a la semana durante ocho semanas. Cada sesión consistió en nueve repeticiones de cada uno de estos ejercicios:

Prensa de piernas Extensión de piernas Flexión de piernas, entre otros.

La capacidad de levantamiento aumentó, de media, un 33%

La fuerza en las rodillas aumentó un 31%

La masa sin grasa aumentó un 1%

La musculatura de los muslos aumentó un 4%

Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que tomaron la proteína y los que tomaron los placebos.

¿Qué significa esto?

En nuestro estudio, tomar suplementos proteínicos no tuvo ningún efecto sobre la fuerza y el crecimiento muscular.

¿Qué recomiendan los expertos?

Si está sano y su dieta es equilibrada, no gastes dinero en proteína de suero de leche esperando ganar músculo. Por otro lado, si está preocupado por tu masa muscular, puedes hacer al menos dos sesiones semanales de ejercicios de resistencia para generar y mantener tu fuerza.