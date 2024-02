Así operaria el bono de $200.000 para quienes presten servicio militar el Boyacá

Tunja

El gobernador, Carlos Andrés Amaya dijo que el mayor patrimonio del departamento es la seguridad, “ahí radica nuestra mayor ventaja comparativa con los demás departamentos, tenemos que cuidarlo, cada día que tengamos un municipio sin homicidios es una bendición”, reiteró.

E hizo este anuncio. “He tomado una decisión, espero con recursos del Fonset, Fondo de Seguridad Territorial se pueda y es que voy a acompañar con un bono de $200.000 para cada uno de los que se incorporen a prestar servicio en el Ejército, se nos está disminuyendo. Ese bono cómo lo vamos a dar en mercado a las familias y el mercado se lo compro a los campesinos y muevo la economía local, vamos a trabajar en eso”, dijo el gobernador.

A propósito, Caracol Radio habló con la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, María Alejandra Pico pata aterrizar el anuncio y esto respondió.

¿Por cuánto tiempo se van a entregar los bonos?

“En la entrega del bono, el gobernador tiene la intención de que este incentivo sea por el tiempo en que dura la prestación de servicio militar, es decir 12 meses, un bono cada mes”, dijo la secretaria.

¿Qué personas pueden acceder a este incentivo?

La funcionaria dijo que, “este incentivo será prioridad para los jóvenes oriundos del Departamento y que quieran prestar el servicio en su municipio, esto para quitar el miedo de que al prestar el servicio sean enviados a otros departamentos, por lo que desde la secretaría damos un parte de tranquilidad que aparte de recibir el bono, también prestaran el servicio en el departamento de Boyacá”.

¿Solo será para las personas que presten el servicio militar en el Ejercito?

El incentivo se podrá tener al prestar el servicio tanto en el Ejército como en la Policía Nacional

¿Desde cuándo se podrá acceder a este bono?

La secretaria aseguró que, “en este momento se está llevando un estudio jurídico de viabilizarían en conjunto con el secretario Jurídico, del secretario de Contratación, para verificar si es un convenio interadministrativo el que se debe realizar para el cumplimiento del objetivo, pero se espera que sea para el mes de marzo cuando se dé solución de la herramienta jurídica y presentar el proyecto al comité de orden público para que sea habilitado con el uso del fondo de seguridad”.

¿Cómo se puede acceder a los bonos?

Hasta no establecer si es un convenio o un contrato, no se pueden establecer los requisitos que se tendrían que cumplir, esto para no salirse del marco legal a los que están obligados los funcionarios públicos.

El teniente coronel, Rommel Javier Rubio le contó a Caracol Radio que el proceso de incorporación al Ejército que se está adelantando se esperan unos 600 hombres.