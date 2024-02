Veeduría alerta deterioro de los escenarios deportivos inaugurados para JJNN en Risaralda

Pereira

Finalizados los Juegos Nacionales y Paranacionales e iniciado el 2024, la veeduría ciudadana conformada a finales del 2023 para hacerle seguimiento a las obras complementarias que faltaban en algunos escenarios deportivos, hizo una nueva visita de control para verificar no sólo la entrega de los trabajos pendientes, sino el estado actual de los que ya estaban listos.

Luego de un recorrido realizado, el representante de la Veeduría Ciudadana para Juegos Nacionales en Risaralda, Carlos García, advirtió que ni los escenarios que no están terminados, ni los que fueron entregados están en óptimas condiciones, por lo que hizo un llamado a la autoridades correspondientes para que el Coliseo Mayor, el Coliseo Menor, cancha de tenis, tiro con arco y las piscinas olímpicas, estén dotadas y listas para las ligas deportivas.

“Nos preocupa que transcurridos unos meses de los Juegos Nacionales, algunos escenarios están en fase de terminación o ya se entregaron y no están en condiciones para que las ligas los reciban. Necesitamos que todos los escenarios tengan las dotaciones suficientes, los mobiliarios suficientes y puedan las ligas recibirlo como estaban o mejor de lo que estaban antes de los Juegos porque el propósito era mejorar los escenarios y no se puede quedar la tarea en un porcentaje, debe ser al 100 % y a plena conformidad”, puntualizó.

Fueron muchos los hallazgos a los cinco escenarios visitados en los últimos días. El Coliseo Mayor, por ejemplo, no ha sido entregado por parte del contratista y ya tiene problemas de cubierta y filtraciones de agua ocasionando daños en el maderamen, que ya no está completamente rígido. Estos deterioros podrían incrementarse con la llegada de la temporada de lluvias por lo que es imperante que se solucionen teniendo en cuenta que las ligas aún no han podido hacer uso del escenario.

En el Coliseo Menor aún no se ha hecho distribución de los espacios para los deportes correspondientes y no hay certeza de qué material se instalará en el piso de la cancha.

Otro escenario alertado es el complejo acuático que, aunque fue entregado, no ha sido abierto al público por falta de contratación de personal. Además, no hay mantenimiento en las piscinas de clavados y de entrenamiento por lo que las aguas negras están represadas.

Las canchas de tiro con arco, según informó la veeduría, aún tienen partes en obra gris y no se observa personal trabajando por lo que hay incertidumbre sobre la terminación de las adecuaciones.

Por último, en uno de los escenarios más polémicos, las canchas de tenis, solamente se instalaron luminarias y se adecuaron vías de acceso, pero falta el cerramiento de las canchas, la construcción del edificio administrativo y no se han terminado las graderías. Estas obras se deberán entregar a más tardar en agosto de este año.