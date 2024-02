Él mismo se sacó, su declaración fue despectiva: Fico sobre salida de exsecretario de Cultura

Los mandatarios territoriales llevan poco más de un mes en sus cargos, sin embargo, en lo que va del periodo de mandato, Medellín tuvo que ser testigo de la salida de su secretario de Cultura, Manuel Córdoba. El funcionario dejó su cargo luego de que el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez se comunicara con él.

Él que era el encargado de la Secretaría de Cultura de Medellín se hizo viral luego de que se le observara en una grabación indicando que no tenía conocimiento sobre qué era una biblioteca. Pero, además, Córdoba aclaraba que no le daba temor aceptar su desconocimiento sobre un asunto cultural.

Estas fueron las palabras del ex secretario de Cultura: “Fico fue el que me dijo, ‘recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700.000 votos. Manolito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan verraco. Yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales’. Yo sí puedo pecar en descacharme qué es un registro, qué es una biblioteca, todas esas cosas, y no me da pena decirlo. Pero lo que no me puedo descachar es la contratación. Como me dice Fico a mí, ‘guevón, ya ganamos las elecciones’, y por eso también tengo la facultad y me fascina darme el lujo de decir que soy un paracaidista y que me fascina el vallenato. Por eso no me van a bajar, puedo decir lo que quiera”.

Tras esto, la ciudadanía comenzó a cuestionar las palabras del ex secretario de Cultura al aceptar que ocupaba un cargo importante para los asuntos de cultura, pero que desconocía lo que es una biblioteca. Por lo anterior, el jefe de la Alcaldía de Medellín tomó la decisión de pedir la renuncia a Córdoba.

Ahora bien, el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez estuvo en Caracol Radio aclarando los detalles de la salida de su exsecretario de Cultura. De esta manera, mencionó que le sorprendió ver el video en donde Córdoba aclaraba que no le daba pena.

Para el alcalde, lo que sucedió “no es positivo para nadie. En esto uno no puede esconder nada, porque aquí tenemos una responsabilidad muy grande con la gente. Una vez escucho esa declaración, yo quedé sorprendido. Lo veo inmediatamente como una declaración que es despectiva con un sector en el cual él tenía una tarea importante”