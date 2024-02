Por polémicas declaraciones, retiran del cargo al secretario de cultura de Medellín

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, retiró del cargo al secretario de cultura de Medellín, Manuel Córdoba, luego de las declaraciones hechas en una reunión de trabajo, donde aseguró que no conocía el sector que estaba liderando.

“Fico fue el que me dijo, yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, Manuelito quedate ahí, resolverme ese chicharron tan berraco, yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales... Yo si puedo descacharme en que es un registro o bibliotecas, pero no puedo descacharme en contratación”, señaló el ahora exsecretario, en un video que fue publicado en redes sociales.

Ante esto, el alcalde Gutiérrez Zuluaga aseguró que las declaraciones no van acorde con el reto que asumió Manuel Córdoba y por eso fue retirado del cargo.

Le he pedido la renuncia a Manuel Córdoba como Secretario de Cultura.

Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta.

Cuando le ofrecí ser el Secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 14, 2024

Justamente, el exsecretario también emitió un trino pidiendo disculpas por las declaraciones.