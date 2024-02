Las declaraciones del secretario de cultura se salen de toda realidad: Alcalde Gutiérrez

Medellín

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se refirió a la polémica que se formó por las declaraciones del hoy ex secretario de Cultura de la ciudad Manuel Córdoba, quien en un conversatorio reconoció no tener mayores conocimientos del cargo por lo que salió de ese despacho a tan solo mes y medio de posesionarse.

El mandatario lamentó esas declaraciones y aseguró que le ha indicado a todo su gabinete que el trabajo y la responsabilidad que adquirieron con la ciudadanía es muy serio y, por lo tanto, deben trabajar así, además, de estar a la altura de los cargos porque ese trabajo no es un juego.

“Cuando yo le ofrecí la Secretaría de Cultura, le pedí un compromiso absoluto con los sectores culturales de Medellín que ya vienen muy aporriados los últimos cuatro años. Lamentablemente y de acuerdo con unas declaraciones que se salen de toda realidad, porque mi único compromiso ha sido que el sector cultura salga adelante”.

Agregó que no sacará excusas sobre lo ocurrido y lamenta que suceda a tan solo un mes y medio de iniciada la administración, pero, que esto servirá para ir corrigiendo y actuar a tiempo. Además, que quien no entienda la responsabilidad no puede estar en su administración.