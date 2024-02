Silvestre Dangond anuncia concierto en Medellín

Medellín

Silvestre Dangond anunció en Medellín que la gira para presentar su nuevo álbum “TA MALO”, incluirá a la ciudad tras dos años sin presentarse en la capital antioqueña.

El cantante guajiro llegará al estadio Atanasio Girardot el próximo 20 de abril con una presentación que promete superará las expectativas de sus fanáticos en Medellín.

“Me siento comprometido, siento mucha responsabilidad cada vez que la gente va a mis conciertos. A pesar de que he tenido noches malas, he tenido noches difíciles, he tenido noches en donde me desconozco y lo acepto. Pero también he tenido noches gloriosas donde también me desconozco y lo acepto. Y he dicho, la verdad que hoy di más de la cuenta. No pensé que iba a ser así. Pero tengo la seguridad de que, no dudes, eso va a ser una gran noche. De vaina no me voy a encuerar, es lo único que no voy a hacer. Pero de que hago, de todo, lo hago”, expresó el cantante vallenato.

Las boletas estarán disponibles a partir del 16 de febrero a través de Tu Boleta. Cabe resaltar que Silvestre vendió más de la mitad de la boletería para su próximo concierto en el Estadio El Campín de Bogotá en tan solo 24 horas.

La producción y organización de este evento está a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos & Producciones, SD, Music Dreams, WK Entertainment, Hits Don’t Lie y Vibras Lab.