¿Qué diferencia hay entre apendicitis y apendicitis aguda?

La apendicitis es una enfermedad muy común entre los menores de 50 años. Esta patología se suele reconocer por la presencia de dolor abdominal en el paciente, así como por tener náuseas. Además, el dolor suele empezar cerca del ombligo. A medida que la enfermedad avanza los signos se incrementan, así como el dolor.

De acuerdo a la Cruz Roja de Córdoba: “El dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencias. La apendicitis es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo en menores de 50 años y la segunda causa en mayores de 50 años.”

Esta patología se distingue por ser crónica y aguda. Además, se reconoce por ser una infección del apéndice. Al representar bastante dolor, esta requiere atención medida de inmediato. De hecho, Stanford Medicine Children´s Health ha descrito la patología como una emergencia de tipo médica.

La alarma sobre esta enfermedad se debe a que puede llegar a generar que el apéndice estalle o se rompa. “Esto es grave y puede provocar más infección. Si no se trata, puede ser mortal”, menciona Stanford Medicine Children´s Health.

Pese a que los expertos de la salud han intentado determinar cuál es la función del apéndice, aún se desconoce. Por esto, cuando hay una emergencia por esta enfermedad, se puede considerar quitar este órgano. Así lo describe el centro de salud de la universidad de Stanford: “El apéndice es un tubo delgado, con la forma de un dedo, que está conectado con el intestino grueso. Se encuentra en la esquina inferior derecha de la panza (abdomen). Los expertos no saben con certeza qué función cumple el apéndice en el cuerpo. No es un órgano vital. Quitarlo no causará ningún daño.”

En caso de que el paciente tenga que ser intervenido, será sometido a una cirugía de tipo apendicectomía. La frecuencia con la que se presenta esta enfermedad en los niños hace que este procedimiento sea el más “común de cirugía de emergencia para los niños”.

Por otra parte, Stanford Medicine Children´s Health ha declarado que cuando la enfermedad ocurre en los más pequeños del hogar y llegan a ser sometidos a cirugía, la mayoría se recuperan “sin problemas a largo plazo”.

Esta enfermedad, tal como se mencionó anteriormente, varía en gravedad y por eso se distingue entre apendicitis crónica y apendicitis aguda. La diferencia es que los síntomas en la apendicitis aguda son más intensos, además, suele presentarse de manera repentina y cuenta con mayor frecuencia en menores de entre 10 y 30 años.

¿En qué momento visitar al médico?

Debido a la preocupación que genera esta enfermedad, la Clínica Mayo y Stanford Medicine Children´s Health sugieren que los pacientes recurran al médico lo antes posible.

Síntomas de la apendicitis:

De acuerdo a la Clínica Mayo, los síntomas que presentan los pacientes de apendicitis son: