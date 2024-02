James Rodríguez y una semana clave para definir su futuro, ¿seguirá en Brasil?

El momento de James Rodríguez con el São Paulo en el inicio de año no es el mejor. El colombiano no ha sumado minutos todavía, debido a que se encuentra en un acondicionamiento físico. Sin embargo, ha dejado un sinfín de suposiciones sobre su permanencia en el club brasileño.

La acción que más reproches le ha generado se presentó recientemente, luego de que, al no ser convocado se negara a viajar con el plantel para la disputa de la final de la Supercopa de Brasil ante Palmeiras, según informaron medios locales. El partido lo terminó ganando el equipo Tricolor en penales (2-4), consagrándose campeón en el Estadio Mineirao.

En los últimos días, surgió el rumor de un eventual interés por parte del Besiktas de Turquía en contar con los servicios del colombiano, aunque los directivos del equipo brasileño negaron cualquier tipo de oferta. Sin embargo, el periodista Övünç Özdem aseguró en su cuenta de X que el club turco ya llegó a un principio de acuerdo con el colombiano y el portugués Renato Sánchez.

El nombre de James ya había sido relacionado con Las Águilas Negras, como es conocido el club turco, sin embargo, el presidente Ahmet Nur Çebi se encargó de desmentir cualquier tipo de interés por el cucuteño a mediados del 2023. “¿Quién? ¿Cómo es su nombre? (…) No, no está en nuestra agenda”, mencionó cuando se le preguntó en su momento. Por esos meses, el volante de la Selección Colombia se encontraba libre, luego de salir de Olympiacos de Grecia en abril.

Sin embargo, ahora este rumor tomó más fuerza cuando se conoció que, según André Hernán, periodista brasileño, esta será una semana clave para definir la continuidad o la partida de James Rodríguez de São Paulo.

“¡São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro! ¡Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club! El colombiano no viajó con el grupo a BH donde SP ganó la Supercopa BR”. Declaró en su cuenta de X.

🚨🚨São Paulo e James terão conversa essa semana para definir o futuro! A possibilidade de uma rescisão amigável será debatida assim como uma continuidade no clube! Colombiano não viajou com o grupo para BH onde o SP conquistou a Supercopa do BR https://t.co/yIEgNlBgvF — André Hernan (@andrehernan) February 5, 2024

Esta posibilidad también se ve cercana tras las recientes declaraciones de Carlos Belmonte, director deportivo del club brasileño, en diálogo con GloboEsporte. “Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho” comenzó sentenciando.

“Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo (...)Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Solo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho, incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes”, agregó el director deportivo.