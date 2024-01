Déinner Quiñones coquetea con Millonarios: “Su juego hace que uno se enamore del equipo”

Déinner Quiñones, jugador que pasó su último ciclo con Independiente Medellín y que hace pocos días terminó su vinculación, se encuentra en el radar de varios clubes a nivel local e internacional. Actualmente, el jugador de 28 años está trabajando de manera individual para no perder su forma de cara a la temporada 2024.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el jugador contó que ha sostenido conversaciones con varios clubes de la liga colombiana, pero no ha recibido ninguna propuesta concreta. Si bien no está entrenando al nivel de la competencia, sigue trabajando para que cuando llegue el llamado de un equipo, esté en óptimas condiciones para que dispongan de sus servicios. “Trabajo con base en consolidarme y seguiré intentando siempre y cuando pueda hasta conseguirlo porque sé que lo voy a lograr”.

El jugador de Tumaco, Nariño, recordó uno de sus pasos más felices de su carrera cuando jugó en América de Cali en la temporada de 2021. “Ahí prácticamente tenía a mi papá dirigiéndome (Juan Carlos Osorio). Con él he tenido una relación bastante buena dentro y fuera de la cancha, ha sabido sacar lo mejor de mí”.

Quiñones ha pasado por varios equipos en el fútbol colombiano, y uno de los retos que le gustaría tener para este año es jugar en torneo internacional. “Me gustaría jugar con equipos importantes que están peleando a nivel internacional, pero he tenido ofrecimiento de la mayoría de los equipos locales. Lastimosamente, no hemos llegado a nada concreto, pero se sigue trabajando para tomar la mejor decisión”, dijo el atacante de 28 años.

La posibilidad de jugar en Millonarios

El jugador afirmó que uno de los equipos con los que habló fue Millonarios, campeón de Liga en 2023, y que este año tiene el reto de clasificar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y seguir en las etapas siguientes. “Tuve unos principios de diálogo con Millonarios, pero al final no se llegó a nada. En su momento me mencionaron que íbamos a seguir hablando, pero no se llegó a ningún término y finalizamos la negociación”.

Elogios para el ‘profe’ Gamero

Déinner sabe lo que es tener a Alberto Gamero como técnico, algo que vivió en su etapa anterior con Deportes Tolima en 2016, año en el que el equipo quedó subcampeón perdiendo la final ante Independiente Santa Fe. “Desde muy joven tuve a Gamero y me encanta como trabaja, como trata al jugador, lo conozco bastante bien y me gustaría poder aprender mucho más de él. En mi etapa en Tolima tuve para aprenderle más, pero mi paso fue bastante corto”.

Así como muchos otros personajes, Quiñones reconoce que le gusta el juego del equipo azul y destaca las piezas que integran el equipo de Gamero. “Millonarios tiene actualmente una plantilla bastante buena y en donde también vienen mostrando un buen futbol que hacen que uno se enamore no solo del equipo, sino del fútbol que propone Millonarios hoy en día”.

¿Y el fútbol internacional?

Por último, el jugador contó que desde fuera han ocurrido conversaciones con clubes internacionales que lo han pretendido, y no descarta un nuevo regreso al balompié del fútbol del exterior. “Existen posibilidades de ir al fútbol internacional, así que esperemos tener buenas noticias lo más rápido posible”.

Quiñones ya sabe lo que es jugar por fuera de Colombia, cuando fichó por el Santos Laguna de México. Allí jugó 24 partidos, de los cuales sumo 591 minutos, convirtió un gol y generó tres asistencias.