Presidente de São Paulo habló sobre las ofertas por James Rodríguez, ¿está en venta?

James Rodríguez tiene contrato vigente con São Paulo hasta mediados de 2025. Sin embargo, eso no impide que su nombre sea vinculado con otros equipos e incluso se generen rumores de supuestas ofertas para contar con sus servicios.

Recientemente, Globo Esporte de Brasil informó que Besiktas se habría acercado al entorno del jugador para tratar su situación contractual, aunque el propio medio no se refirió a algún tipo de oferta sobre la mesa. El club turco, también con base en versiones de prensa, habría estado detrás del jugador de 32 años desde antes de su llegada a Olympiacos.

“En una deslucida etapa en São Paulo, el mediocampista James Rodríguez está en la mira del Besiktas, de Turquía. El club turco buscó representantes del deportista colombiano en los últimos días. Hasta ahora, los dirigentes tricolores no confirman ninguna propuesta”, fue la información que brindaron

Presidente de São Paulo sale al paso de los rumores

Luego del partido ante Corinthians por la fecha 4 del Torneo Paulista, que terminó en triunfo por 1-2 para el Tricolor, el presidente de la institución, Julio Casares, se refirió a los rumores sobre James Rodríguez, desmintiendo cualquier tipo de proposición. “No sabemos nada. De hecho, la noticia es infundada”, dijo al respecto.

No obstante, la puerta de una eventual transferencia no la cerró. “No fuimos contactados, es jugador del São Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol”, agregó.

🚨🎙️ | "É um grande profissional, tá treinando, tá se adaptando ao Brasil. Quem escala não é o técnico, quem escala é o próprio jogador treinando."



- Júlio Casares sobre James Rodriguez pic.twitter.com/ErV1eUfaFG — Mais Tricolor 🇾🇪 (@maistricolorr) January 31, 2024

James se mantiene en acondicionamiento físico

El volante de la Selección Colombia no ha podido jugar ninguno de los cuatro partidos del Paulista. Antes de empezar este torneo, el entrenador Thiago Carpini, explicó que James iba a estar en un trabajo aparte para abordar las cuestiones físicas, así como otros jugadores.

“Es un gran profesional, está entrenando, se está adaptando a Brasil. Está el tema del jugador, del cuerpo técnico, en su conjunto. Pero no contamos con eso, no. Está integrado, pero el fútbol es muy dinámico. De repente llega una propuesta que conviene a ambas partes, pero no tenemos nada. Creo que es otro globo de prueba”, fueron las palabras con las que concluyó el presidente de São Paulo tras negar las ofertas.

Por su parte, el técnico sí habló en conferencia de prensa sobre la actualidad del ex Real Madrid y si bien no dijo cuándo iba a estar disponible, dio un parte de aliento sobre su mejoría. “Él entrenó esta semana con el grupo, no puedo decir si está capacitado para participar en el equipo convocado, pero se siente mejor”, dijo.

“El control de carga está cerca de terminar, pero depende más de la retroalimentación del atleta en relación con la parte clínica y la física. Necesitamos respetar el momento en que James se sienta seguro. No sé si será este fin de semana o las próximas fechas”, añadió al respecto de su regreso.

La primera disputa de título para São Paulo será contra Palmeiras por la Supercopa de Brasil, juego en el que no estará el colombiano y sí se prevé que esté listo para el inicio del Brasileirao, que no será hasta medidos de marzo. A finales de este mes será el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la cual el conjunto Tricolor participará por ser el vigente campeón de la Copa de Brasil.