Chicharito recuerda el talento de James Rodríguez en el Real Madrid y la Liga de Campeones

El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, a través de su canal de Twitch, recordó su época por el Real Madrid, donde compartió con el colombiano James Rodríguez. El goleador histórico de su selección se refirió a su anotación al Atlético de Madrid, en los cuartos de final de la Champions de la temporada 2014-2015.

“Unos cuartos de final de Champions, en el Santiao Bernabéu, con el Real Madrid. No es lo mismo hacerle gol al Real Madrid, que hacer gol con el Real Madrid. Qué jugadota de James y del Bicho, de Cris (Cristiano). Fue de las pocas veces que Cris sale muchísimo y hace un jugadón”, explicó a sus usuarios de la red social.

Y agregó sobre la intervención de James: “Ahí la pared que hace, vean lo de Cris, Cris la toca y le finge a Miranda, como que la pared va a ser por fuera, y se va por dentro, y James, el timing que le da, y luego el pase entre el medio de las piernas a Godín, para que le caiga a Cris nuevamente... vean el cañito”.

“¿Y saben qué ayudó un chingo para que yo pudiera meterla?, que Godín la toca entre las piernas, eso hace que el Bicho tenga que recepcionarla, el problemas que cuando la recepciona, le queda un poquito larga y ahí Miranda lo jala, si Miranda no lo jala, Cris le tira, no me la iba a pasar, es obvio, y yo no estaba esperando que me la pasara, pero yo cuando veo que me la jala, yo hago el movimiento y me paró y pues es como “dámela y la empujo”, y pues, empujarla y ya”, concluyó al respecto.

James y Chicharito compartieron una sola temporada en el Real Madrid, tiempo en el que el mexicano disputó 33 partidos, marcó nueve goles y aportó nueve asistencias.