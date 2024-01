Edwuin Cetré dejó Independiente Medellín y ya firmó con su nuevo equipo

Tras algunas semanas de negociaciones, Edwuin Cetré ya firmó con su nuevo equipo. El delantero de 26 años dejó Independiente Medellín luego de un buen año, en el que disputó la final del segundo semestre ante Junior de Barranquilla, y llegó a Estudiantes de La Plata.

El caleño superó con éxito los exámenes médicos y llega al conjunto Pincha luego de que este le comprara el 50% de los derechos deportivos por una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Cetré se convierte en el quinto refuerzo del club, tras Enzo Pérez, Eric Meza, Javier Correa y Matías Mansilla.

Dentro de los planes de las directivas de Independiente Medellín la intención era mantener al atacante en caso de que no llegara una oferta que cumpliera con las expectativas y que no dejara un ingreso económico importante. “Si no deja un rédito importante, vamos a contar con él”, fueron las palabras del presidente Daniel Ossa a mediados de diciembre.

Edwin Cetré firma a esta hora con Estudiantes de La Plata pic.twitter.com/pG4QWrDDFW — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) January 31, 2024

Tercera experiencia internacional

Tras salir de Boca Juniors de Cali, llegó a Rocha FC de la segunda división de Uruguay, donde jugó 9 partidos y marcó un gol. Posteriormente, llegó al Santos Laguna de México como agente libre, club con el que disputó 19 partidos y convirtió 2 anotaciones.

Al fútbol colombiano regresó para vestir los colores del Junior en 2019, estando allí hasta 2023. En ese lapso, jugó 143 partidos (70 como titular), marcó 20 goles y logró el título de la Supercopa 2020. Al Medellín llegó a inicios del año pasado y rápidamente se convirtió en un jugador clave, al punto de jugar 66 partidos, convertir 21 goles y dar 7 asistencias.

Cetré también cuenta con proceso en las categorías menores de la Selección Colombia, con las que jugó 15 partidos entre la sub-20 y la sub-23. Jugó el Sudamericano Sub-17 y el Torneo Preolímpico.