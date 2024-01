Alberto Gamero aclaró la situación de Edgar Guerra, ¿por qué no fue convocado?

Millonarios igualó sin goles ante Atlético Bucaramanga en un pálido partido en el estadio Alfonso López. No obstante, en la previa del encuentro se generó cierta controversia por la no convocatoria del futbolista Edgar Guerra, quien había tenido buenas presentaciones en los primeros juegos del año.

Si bien se especuló con algunas solicitudes por parte del jugador, al que le habrían ofrecido la renovación del contrato y este al parecer se negó por tener la intención de salir del país, el entrenador Alberto Gamero aclaró de manera oficial la situación del joven jugador de 22 años.

“Lo que puedo decir de Guerra es que no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando eso. Si se cuadra o no. Creo que esa es la única razón por la cual no vino”, dijo el técnico samario sin ahondar mucho en el tema. Aunque sí concordó con informaciones de prensa de que el jugador no había renovado.

Por otro lado, Gamero se refirió al encuentro ante el conjunto santandereano, que tuvo escasas emociones. “Fue un partido por momentos de ida y vuelta, pero ese ida y vuelta no se terminaban en opciones claras de gol, ni ellos ni nosotros. Me parece que la parte defensiva fue buena por parte de los dos equipos, hubo dos descuidos donde llegaron las opciones más claras, la de Larry que fue prácticamente solo sin arquero. El partido también tuvo estructuras, espejos y tratamos de cambiarla para que no fuera así y así tuviéramos nosotros una referencias para nosotros. Me parece que lo hicimos bien. Queríamos voltear esa figura del 4-2-3-1 que también tenía Bucaramanga. Después el juego se tornó más cerrado. Creo que fue un punto valioso porque tuvimos varias bajas y estuvieron cinco jugadores que no habían estado y lo hicieron bien”.

Finalmente, habló de los lesionados que tiene el equipo en este inicio de temporada, todos de relevancia en el plantel, como el caso de David Mackalister Silva, Daniel Cataño, Juan Pablo Vargas, Juan Carlos Pereira, Santiago Giordana y Danovis Banguero.

“Cuando hablamos de lesiones, hay lesiones de sobrecarga y hay lesiones de lesiones, pero en este momento ningún jugador tenemos sobrecargado. No hay jugadores de contractura, ni desgarro, ni tirón. Son lesiones que les pasan a todos los jugadores. De operaciones de rodilla, de tobillo, pero no hay desgarros. Nosotros estamos tranquilos, esperando que se recuperen lo más pronto posible y ellos también tienen que estar tranquilos, cuando tengamos todo el equipo completo vamos a ser mejores”, concluyó.

El próximo juego del cuadro capitalino será ante Alianza en El Campín el miércoles 31 de enero, en lo que será la tercera salida a nivel liguero y el quinto juego del año, contando las dos finales de Superliga.