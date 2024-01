Técnico que descubrió a Mayra Ramírez: “Tiene un ángel y será de las mejores del mundo”

Mayra Ramírez Colombia vs. Alemania Mundial Femenino 2023 (Photo by Damian Briggs/Speed Media/Icon Sportswire via Getty Images)

Mayra Ramírez protagonizó esta semana el fichaje más costoso en la historia del fútbol femenino, luego de que el Chelsea le pagara 450 mil euros, sumado a 50 mil en variables, al Levante por su traspaso. Tras esto, la delantera colombiana debutó en el campeonato local, durante la victoria 3-0 de su equipo frente al Brighton.

Justamente sobre el ascenso de Mayra habló Jean Albert Martínez, entrenador que la descubrió, en Deportes Caracol Domingo. El estratega formativo reveló cómo fue que encontró a la futbolista en Sibaté, municipio de Cundinamarca, y se refirió al acompañamiento que le ha dado hasta la actualidad.

Fichaje al Chelsea

Pago por mecanismo de solidaridad

“Estamos investigando todo el tema de los derechos de solidaridad, porque los clubes de formación amateur, como el nuestro, no tenemos clara esa situación. He indagado por todo esto que pasó con Mayra y aparentemente hay un 5 por ciento que se tiene de solidaridad… En Real Pasión estamos afiliados a la Liga de Fútbol de Cundinamarca y ella a Difútbol… El monto en total que debemos dividirnos entre los cuatro clubes es de 106 millones de pesos, porque son 25 mil euros”.

Acompañamiento y dificultades con el idioma

“Todos los días hablamos. Cuando se hizo los exámenes médicos estaba asustada porque le sacaron mucha sangre y no sabía qué hacer. Estaba con la tensión de que debía pasar los exámenes médicos o sino se caía todo. Me dijo que nunca había estado en un hotel de tantas estrellas, cuando la recibieron. Hemos hablado más porque tiene el tema del idioma, que no lo maneja muy bien. Por eso se siente muy sola, entonces yo la he acompañado, hablamos, hacemos videollamada para seguirla apoyando… Tiene una persona del Chelsea que le ayuda con el idioma, una traductora que la acompaña casi en todo momento y ella misma le enseña el inglés… Es un cambio total. Si cuando se fue a España lo fue, ahora era impensado que un equipo tan rápido y fuerte como el Chelsea llegara. Como dijo en su entrevista, no lo imaginaba, no lo dimensiona y ahora hay que afrontar esa realidad. Tiene una responsabilidad bastante grande”.

Quería debutar con gol

“Estaba muy ansiosa. Como todo jugador quería debutar haciendo con gol, pero ella lo intentó, tuvo un tiro de media distancia a las manos de la arquera. Se sintió muy bien, el trabajo físico es bastante, ella quiere llegar a romperla completamente y hay una española que la acompaña bastante. Está trabajando para lograr el sueño tan bonito que se le está dando”.

Descubrimiento de Mayra Ramírez

Así conoció a Mayra

“Mayra viene de un municipio que se llama Sibaté, donde nace. Allá me llega una amiga de ella el padre me dice que vio una jugadora interesante jugando con señoras mayores de edad. Cuando él me explica esa situación, yo me dirijo a Sibaté para buscarla y la encuentro con ese biotipo diferente al de las otras deportistas. Ella con 10 años ya parecía una niña de 15, era sorprendente su biotipo, potencia. Nos la traemos para Funza e iniciamos un proyecto interesante por la Alcaldía. Comenzamos a competir en las diferentes competencias, dentro de ellas están la Copa Libertadores de América para representar al país. Real Pasión es uno de los tres clubes que siendo amateur participó en Libertadores, algo que ya con el fútbol profesional no se puede hacer. De ahí, Mayra salta al fútbol profesional conmigo con Fortaleza y ya después el Medellín, que estuvo siete meses en la Liga”.

Inicios en el Real Pasión de Funza

“Comenzamos con un club en Funza que se llama Real Pasión, en donde hicimos todo el proceso de formación de Mayra Ramírez por 10 años consecutivos, mientras salía la primera liga del fútbol colombiano, donde pude ser el técnico de Fortaleza profesional y participar en la primera Liga con ella… La tuve por primera vez en 2007, cuando tenía 10 años. Estuvo después en Fortaleza profesional en 2017, regresó a Real Pasión para jugar la Liga de Fútbol de Cundinamarca y en 2019 pasa al Independiente Medellín. Ya de allí pasa al Sporting de Huelva en España, después a Levante y de allá al Chelsea”.

Experiencia como lateral

“Conmigo siempre fue delantera. Ella tuvo un Sudamericano en Venezuela y la colocaron como lateral por su biótico. No nos fue muy bien en ese torneo. El único gol que anota Colombia es cuando suben a Mayra de delantera y aprovecha un penalti que le hacen a ella y anota. Siempre ha sido delantera y ha sido goleadora los torneos de Difútbol e interclubes”.

Hizo historia en Nacionales

“Cundinamarca no había ganado nada en 90 años y los únicos dos títulos que tiene son gracias a Mayra, la goleadora del torneo, y de ahí salió a selecciones Colombia. Nos regaló 7 intercolegiados, campeonas nacionales por 7 años consecutivos, nos llevó a Copa Libertadores de América. La primera Liga Nacional sale en 2014 que es infantil femenina y en 2016 repetimos, siendo ella goleadora”.

Vida personal

Así es su familia

“Tiene una familia muy humilde que vive en una vereda de Sibaté. Allá tienen una tiendita, tiene una hermana con una niña, la sobrina de Mayra que es su consentida”.

Humildad de Mayra

“Mayra es una jugadora distinta. Durante el proceso de formación era la primera que llegaba a la cancha, me ayudaba a sacar el material, entrenábamos y era la última que se iba por recoger balones, platillos. En el Medellín lo hizo, en la Selección aún lo hace porque los profes me dicen eso. En el Sporting quería hacerlo. Hace parte de esa formación que tuvimos con ella, le enseñé dos cosas muy importantes: la lealtad y la gratitud. Antes de irse al segundo equipo, que fue DIM, y es que en su primer contrato pidió reconocerle al club Real Pasión 10 balones, 10 petos, estacas y hasta que no llegara eso, no se iba”.

Trabajar su timidez

“Estamos indagando mucho con Mayra y trabajando con ella, como el manager que le está colaborando. Esta característica en algunos momentos es buena, pero en otros momentos es mal recibida. De pronto buscamos jugadores más agresivos, que en su contexto y carácter muestren otra cosa. Mayra tiene un ángel y ella va a llegar a ser una de las mejores jugadoras del mundo, si le propone. Sé que está en ese ranking y lo hará con objetivos claros, demostrándolo”.