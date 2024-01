Millonarios: parte médico de Mackalister Silva, Santiago Giordana y Danovis Banguero

Millonarios levantó su primer título de la temporada, luego de vencer 2-0 (global 2-1) al Junior de Barranquilla en la Superliga. Fue una fiesta absoluta en El Campín ante una nueva consagración del proceso Alberto Gamero, aunque las malas noticias no faltaron. Tres futbolistas del once titular se lesionaron y no serán tenidos en cuenta para lo que viene.

A través de su página web, el cuadro capitalino dio detalles de los problemas sufridos por David Mackalister Silva, Santiago Giordana y Danovis Banguero durante el mencionado duelo del miércoles anterior. Los tres futbolistas son baja para el partido de este domingo frente al Atlético Bucaramanga en el Alfonso López.

Mackalister finalmente no llega

El capitán albiazul tuvo una complicada noche en Bogotá, luego de haber recibido dos entradas durísimas, una en cada pie, de José Enamorado y Walmer Pacheco, quienes recibieron la cartulina amarilla de parte del árbitro Wilmar Roldán. A raíz de lo anterior, Silva terminó el compromiso con notorias complicaciones físicas.

Este sábado 27 de enero le practicaron los correspondientes exámenes médicos, esperando a que pudiese actuar para el duelo ante los santandereanos. El mismo Alberto Gamero reconoció en El Alargue de Caracol Radio que su futbolista había llegado a la práctica del viernes con el tobillo sumamente inflamado, pero estaban a la espera del reporte.

Pues bien, Mackalister sufre “una contusión y esguince de cuello del pie izquierdo” y por consiguiente no entrará en la lista de viajeros.

Giordana, con las mismas complicaciones que el capitán

El delantero argentino disputó prácticamente todo el encuentro frente al Junior de Barranquilla y al ser sustituido (90+2′) se lo vio rengueando y con algunas complicaciones en sus piernas. Si bien se esperaba que no fuese algo grave, Gamero informó que su convocatoria estaba prácticamente descartada.

En el parte médico se informó que sufre de “una contusión y esguince de cuello del pie izquierdo”, lo mismo que Mackalister, y por ello es baja. Vale recordar que el jugador llegó al club para la presente temporada y ha disputado dos encuentros: frente al Independiente Medellín ingresó desde el banco de suplentes y ante Junior fue titular junto a Leonardo Castro, además de tener su debut goleador.

Banguero presenta problemas musculares

Las complicaciones del lateral izquierdo obedecen a temas musculares. Y es que sobre los 39 minutos, al intentar cerrar en velocidad, el jugador sintió un pinchazo en su pierna derecha que le impidió mantenerse en la cancha. Tras una breve revisión médica, tuvo que ser sustituido por Omar Bertel.

En el reporte médico oficial de la institución, se aclara que Banguero sufrió “una lesión muscular de cuádriceps derecho” y por tal razón “se le realizarán exámenes de diagnóstico para determinar grado de la lesión”. Su recuperación podría ser más lenta que la del resto de compañeros.

Bajas del equipo

De momento, Millonarios cuenta con los siguientes jugadores en el departamento médico: Mackalister Silva, Danovis Banguero, Satiago Giordama, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, Juan Pablo Vargas, Sander Navarro, Luis Paredes y Jader Valencia. Por otro lado, Daniel Ruiz tampoco ha podido ser tenido en cuenta por su participación con la Selección Colombia sub-23 en el Torneo Preolímpico.