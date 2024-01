En 5 municipios de Risaralda ya se han registrado incendios de capa vegetal

Pereira

En Pereira, Dosquebradas, Mistrató y Apía, y en menores proporciones en La Virginia, se han registrado incendios de capa vegetal consecuencia del fenómeno de El Niño y la imprudencia humana realizando quemas, mal llamadas controladas, o dejando basuras que terminan generando combustión y afectando las zonas verdes.

El director de la Defensa Civil para Risaralda, Alfredo Muñoz, indicó que, de acuerdo con el último boletín emitido por el IDEAM, en este momento se tiene alerta roja por probabilidad de incendios en Guática, naranja en Pueblo Rico y amarilla en Belén de Umbría y Pereira.

“Debemos estar atentos sobre esta situación, ya que se nos han presentado incendios de cobertura vegetal en Pereira en el sector Villegas, sector La Villa, en Dosquebradas barrio El Limonar, en Mistrató a la entrada del municipio se han presentado incendios de cobertura vegetal, como también en Apía. La recomendación que hace la Defensa Civil Colombiana a esta comunidad es que no hagan quemas artesanales, quemas que llaman ellos controladas y no están controladas, si se sale de contexto el incendio que ellos generen, van a tener un proceso jurídico o van a ser denunciados, entonces la recomendación es abstenerse de arrojar elementos o generar estos incendios; igualmente a la comunidad que va a los paseos de olla a los afluentes, cuando hagan las fogatas apagarlas bien para que no se nos generen los incendios y no arrojar elementos que generen combustión como vidrios y colillas de cigarrillos”, resaltó Muñoz.

Es importante que las personas, al momento de ver un conato de incendio de capa vegetal, llamen de inmediato a los organismos de socorro y no intenten intervenir, ya que el viento puede sofocar las llamas y direccionarlas fuertemente, lo que podría llegar a generar accidentes y quemaduras en las personas que estén cerca.

“De forma inmediata dar el reporte a los organismos de socorro, la Defensa Civil Colombiana tiene la línea 144 disponible o al 123 hacer el reporte, o a los consejos municipales de gestión del riesgo, que son los coordinadores en los diferentes municipios, dar el reporte y de forma ordenada y coordinada con los organismos de socorro que entran a atender o a sofocar el incendio; ya si se requiere el apoyo de la comunidad solicitarlo, pero no entrar a donde está el impacto porque podemos generar una lesión o podemos afectar a la comunidad”.

Estas situaciones de calor son las que están llevando a que se registren algunos sismos, esto como consecuencia del agrietamiento de la tierra ante la falta de agua, por lo que es importante informar a los organismos de Gestión del Riesgo cualquier anomalía de orden vegetal.

Adicional a esto, es necesario tener presente que aún se pueden presentar fuertes precipitaciones, lo que mantiene en este momento al municipio de Pueblo Rico en alerta naranja por probabilidad de deslizamientos.