Cinco consejos del Hospital Serena del Mar para el regreso a clases de los niños

Cartagena

El médico pediatra Fernando Galvis Alvarado, Coordinador del Departamento de Pediatría del Hospital Serena del Mar resumió en cinco consejos básicos, varios de los aspectos que deben tener en cuenta los padres de familia para el cuidado de sus hijos con el regreso a clases: Prevención de enfermedades y de accidentes, condiciones médicas especiales, motivación y alimentación.

1. Prevención de enfermedades

En este punto, el Dr. Fernando Galvis hace un llamado para el cuidado especial de las enfermedades respiratorias que puedan presentar los niños con el regreso a clases, evitando el contacto con sus compañeros de clases y profesores.

”Si el niño presenta síntomas relacionados con infección, fiebre, tos, malestar general, secreción nasal u síntomas de enfermedades respiratorias es mejor dejarlo en casa y estar pendiente a los signos de alarma. Lo mejor es que no tengan contacto y no llevarlo al colegio”, aseguró.

Así mismo, el llamado es a los profesores para que hagan recomendaciones de los síntomas que están presentando los niños a cada padre de familia, teniendo en cuenta que el cuidador en el colegio es una pieza fundamental.

Añadió el pediatra Fernando Galvis, que siempre es importante hacerles a los niños un control de pediatría en las semanas de vacaciones previas al retorno escolar con el fin de que se pueda evaluar el esquema de vacunación, crecimiento, desarrollo y dar algunas recomendaciones acerca de la parte nutricional dependiendo de cada niño. Importante también para los niños que entran en las primeras fases del jardín, realizar una prueba de tamizaje auditivo para mirar que tenga integro ese sistema.

Según el Doctor Galvis, muchos menores tienen una sordera no detectada o han tenido infecciones previas del oído. ”Algunos profesores pueden equivocadamente pensar que el niño tiene un déficit de atención e imperatividad y no, resulta que no escucha. Eso se detecta por medio de una prueba de tamizaje auditivo denominada audiometría”, afirmó.

Hay otras enfermedades como la diabetes en niños. Una de las manifestaciones es que no ven bien porque tienen los niveles de azúcar muy alto y se hace necesario hacer el chequeo con el oftalmólogo.

2. Condiciones médicas especiales

A los niños que tengan alergias o algunas condiciones médicas especiales, el doctor Galvis recomienda que el pediatra facilite un certificado de salud que los padres de familia puedan mostrar a las personas autorizadas en el colegio sobre estas condiciones del menor.

”Hay niños que convulsionan, tienen epilepsias, otros toman todos los días un medicamento. Por lo que se hace necesario que los padres mantengan informados a los encargados de la salud en la escuela”, destacó Galvis.

En lo referente a la vacunación, desde el Departamento de Pediatría del Hospital Serena del Mar se recomienda completar el esquema de vacunación los primeros cinco años que es el periodo crítico. De igual manera es necesario las vacunas contra el virus del papiloma humano a partir de los nueve años.

3. Prevención de accidentes

En los niños mayores que están en la secundaria, de acuerdo con el pediatra Fernando Galvis aparecen los llamados síncope, los cuales son desmayos que experimentan por todos los cambios del eje hormonal en plena etapa de desarrollo.

”Los síncopes controlan lo que se ve en un niño en desarrollo y ante el exceso de entrenamiento, el sol, la deshidratación, puede ocasionar desmayos, por lo que es importante la prevención, echarse protector solar, una buena hidratación, previo, durante y después de actividades físicas”, señaló el pediatra. En los niños más pequeños, es muy importante que en los jardines escolares se haga control a lo que son objetos cortopunzantes y objetos pequeños. La recomendación para los padres y profesores es a que tengan un especial cuidado con los menores de cuatro años.

”Frutas como el mamoncillo en menores de cuatro años está prohibido. Todo lo que es uvas, nueces, almendras y el maíz, no se recomienda dárselo porque puede generar accidentes lamentables como ahogamiento, además causa neumonía e inflamación”, agregó Galvis.

Una recomendación importante a los padres de familia es que informen y conozcan los tipos de alergias alimentarias que frecuentemente se producen en los menores por el consumo de determinados alimentos y que pueden ocasionar brotes en la piel.

4. Motivación

En lo referente a la motivación, señala el Doctor Galvis que generalmente los niños más pequeños tienen un aprendizaje más sólido y cuando llegan a la adolescencia se torna más plano a causa de las hormonas por lo que tienden a relegar más el estudio y desean compartir más tiempo con sus amigos. Esto está relacionado con la motivación que se da en las vacaciones. Si en esta época los niños han disfrutado de esparcimiento al aire libre, de actividades deportivas, reuniones en familia entre otros planes, psicológicamente se puedan preparar mejor para un inicio adecuado de clases.

”En vacaciones, lo que hacen muchos padres es forzar a estudiar a sus hijos, lo recomendable es hacer una agenda para que ellos practiquen 20 o 30 minutos de lectura, practicar algún deporte, hacer una actividad lúdica como aprender a tocar un instrumento musical, hacer una actividad libre. Fomentar esto es muy importante para que ellos despierten esa creatividad y estén motivados para el inicio de clases”, enfatizó Galvis.

Otras recomendaciones previo al inicio de clases, es que los niños retomen los hábitos del sueño, y tengan una buena higiene de este, lo que implica dormir por más de nueve horas, no tener pantallas, celulares o tabletas cerca. No es recomendable el televisor en el cuarto a menos que esté apagado. Se sugiere evitar actividades que previo al sueño generen estrés, cosas sin mucha estimulación, por lo que es preferible leer un libro o tener un ambiente de tranquilidad.

Ojo al bullying

Reconoce el Doctor Fernando Galvis que es importante el tema del bullying, por lo que identificarlo es clave. ”Algunos niños aseguran que pasan con dolores de barriga y resulta que en ocasiones este es el motivo para salirse de clase y evitar el bullying del que viene siendo víctimas por parte de otro menor. Es importante tener un psicólogo infantil en estos casos”, expresó el pediatra.

5. Alimentación

En lo referente a la alimentación para los niños en su retorno a clases, es importante fomentar el consumo de todos los grupos nutricionales como lo son la proteína, carbohidrato, grasas, frutas y verduras. Desde el Departamento de pediatría del Hospital Serena del mar se recomienda armar una lonchera saludable, teniendo presente que todo lo comprado y listo para destapar, son alimentos procesados, los cuales tienen niveles de sodio, niveles de conservantes, niveles de colorantes que en cierta cantidad modifican la calidad del alimento y nutricionalmente tiene un impacto negativo en los niños.

”Se recomienda garantizar una fruta, un lácteo, una proteína, el yogur griego es importante porque tiene buena proteína, las manzanas, las peras, las guayabas. En proteínas, hay alternativas como un crepe de pollo, croquetas o chuzitos de pollo o cerdo, también los wafles de avena para el desayuno”, destacó el doctor Galvis.

Bebidas

Lo que recomendable para las bebidas de acuerdo con el médico pediatra Fernando Galvis, Coordinador del Departamento de Pediatría del Hospital Serena del Mar es la fruta aparte y el consumo de agua como prioridad, debido a que es una solución errónea los famosos jugos de caja o los jugos que se preparan con licuadora en casa con altas cantidades de azúcar.

”Se concentra más el azúcar y pierde la fibra, cuando pierda la fibra pierde muchas propiedades de la fruta. No es lo mismo un jugo de papaya que una papaya partida y un vaso de agua. El jugo de esta fruta les puede dar a los niños más estreñimientos y dolores abdominales. En cambio, las porciones partidas con un vaso de agua mejora la función digestiva, la parte renal, los riñones, el estreñimiento y evita el reflujo”, puntualizó el especialista en pediatría.