Política, historia y polémica, huellas de la senadora Piedad Córdoba en Risaralda

Pereira

La abogada y política colombiana Piedad Córdoba Ruíz, que falleció el pasado sábado 20 de enero, dejó huellas en el camino de la política colombiana y muchas historias que, tras su muerte, generan reacciones diversas en todo el país.

En Risaralda, un departamento donde la política marca una historia de controversias y confrontaciones, el historiador Carlos Victoria, integrante de Colombia Humana, resaltó el paso de la líder por la democracia y el socialismo político.

Enfatizó en la importancia de Piedad Córdoba en varios procesos de paz en Colombia, siendo líder y buscando siempre que el papel de la mujer fuera reconocido en la política del país.

Por su parte la representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero publico en su cuenta de X, “En un momento como estos no caben las mezquindades, ni las confrontaciones políticas. Mis más sentidas condolencias de @JuanLuisCasCo y a toda su familia por el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba. Aunque no compartiera muchas de sus posturas, no se puede desconocer que fue una mujer que trabajó siempre por defender sus ideas. Descanse en paz”.

El también representante a la Cámara, Alejandro García, publico en sus redes, “Lamento la noticia de la muerte de Piedad Córdoba. Mis condolencias para Juan Luis, toda su familia y amigos”.