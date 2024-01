Luis Fernando Suárez confirma que desea ser el técnico del América: ya hay conversaciones

Días bastante movidos en el América de Cali. Luego de la salida de Lucas González, la directiva, encabezada por la presidenta Marcela Gómez, se ha puesto en la búsqueda del nuevo cuerpo técnico. Si bien el deseo de la dirigente es concretar el regreso de Ricardo Gareca, en carpeta se tienen otras posibilidades.

Justamente uno de los opcionados es Luis Fernando Suárez, experimentado estratega de reciente paso por la Selección de Costa Rica. En diálogo con El Vbar Caracol, el antioqueño de 58 años reconoció que le interesa la posibilidad de dirigir al cuadro vallecaucano, aunque de momento reveló que las conversaciones entre ambas partes las está llevando su representante, Ricardo Pachón.

Suárez reconoció además que sabe del interés del América por otros entrenadores, incluido el ya mencionado Gareca, pero aseveró que le parece algo normal en el fútbol actual, razón por la que no le molesta dicha situación. Asimismo habló sobre los aspectos que le gustaron de la era Lucas González e hizo énfasis en el aspecto que llegaría a corregir, en caso de ser elegido como nuevo director técnico.

Luis Fernado Suárez dirigió por última vez en el fútbol colombiano durante la temporada 2021, cuando se hizo cargo del Atlético Bucaramanga. Alcanzó a estar tres partidos (una victoria, dos empates) hasta que llegó la oferta costarricense. De darse su llegada al América, será el octavo club de su carrera, quinto en Colombia. A nivel selección, ha estado liderando los proyectos de Ecuador, Honduras y Costa Rica.

Posibilidad de llegar al América de Cali

Contactos con su representante

“Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me menciono esa posibilidad. Dijo que le habían consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo esto… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco”.

No es el único candidato

“Es un ejercicio normal en el fútbol que no solamente sea uno el candidato. Sí tengo establecido, desde hace mucho tiempo, y desde que he tenido representantes, que esas situaciones de dinero se manejan por intermedio de él y después a mí me compete la parte deportiva… Yo dije que estaba interesado de la oferta y que se adelantaran las conversaciones, siendo consciente de que no hay solamente un candidato sino varios”.

El sondeo inició después de la salida del anterior DT

“Buscaron a mi representante después de que se diera la salida de Lucas González. Fue en horas de la tarde”.

Sin comentarios por la llegada o no de jugadores

“Uno debe conocer lo que hay dentro la institución. En este momento no puro decir si traería o no gente”.

Ilusión de llegar al América

Oportunidad de oro en un grande del país

“América siempre es un equipo que exige y eso es bueno para uno. Es grato y necesario vivir ese estrés que uno vive al tener un equipo con tan altas expectativas. Es un equipo bien armado, con buenos jugadores. Es mucho más fácil armar un equipo con buenos jugadores, que teniendo muchas falencias”.

Aspectos positivos del proceso anterior

“A mí me gusto mucho lo que hicieron en el todos contra todos. Me parece que el América estaba haciendo cosas muy interesantes. Dentro de la propuesta siempre estaba ir a ganar y lo hizo bastante bien. Las victorias que consiguió fueron merecidas con muy buen fútbol. Ya después habrá que ver lo de las finales, que es otra clase de futbol que se debe manejar y no se mostró lo mejor. Creo que lo del todos contra todos las condiciones del equipo eran bastante buenas”.

Aspectos a mejorar del América actual

“Una de las cosas que siempre he pensado y comunicado es que un equipo debe ser equilibrado, en eso uno debe ser muy consciente. El fútbol se hace para hacer goles y para eso entra uno a la cancha y busca ganar, peo también debe haber un equilibrio y con eso saberse defender. América pudo haber tenido ese problema”.