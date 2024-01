Lucas González y su emotiva despedida del América de Cali: “Los quiero mucho”

América de Cali sigue siendo noticia previo al inicio del fútbol colombiano. El cuadro vallecaucano sorprendió a propios y extraños el pasado 15 de enero, cuando a través de un comunicado anunció la salida del entrenador Lucas González.

“El director técnico Lucas González no continuará al frente del equipo profesional. Le agradecemos al profesor y a su cuerpo técnico, Alexis Henríquez, Tiago Pina y Carlos Tabares, su profesionalismo y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, se detalló en el texto publicado a través de redes sociales.

Si bien se especuló con supuestos líos al interior del camerino entre el estratega y la plantilla, el periodista Juan Felipe Cadavid, panelista de El Pulso del Fútbol, negó cualquier tipo de inconvenientes y explicó que la salida de González fue por decisión única de la presidenta Marcela Gómez, hija del máximo accionista Tulio Gómez.

Incluso, la buena relación entre el DT y sus dirigidos quedó evidenciada a lo largo del campeonato, cuando el grupo, encabezado por Adrián Ramos, decidió respaldar a su mandamás y los resultados positivos empezaron a verse durante la fase regular. Asimismo, el mismo Lucas publicó un sentido mensaje en redes, el cual termina de reafirmar su buena relación con los jugadores.

Y es que en su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, el bogotano de 42 años subió una foto con la nómina y ayudantes en la que se los ve celebrando al interior del camerino del Pascual Guerrero. Adjuntó el siguiente mensaje: “Gracias por esta hermosa experiencia chicos. Los quiero mucho”.

Gracias por esta hermosa experiencia chicos. Los quiero mucho 😍💪🏾♥️ pic.twitter.com/fvrR9qWrpT — Lucas Gonzalez Velez (@LucasGonzalez_V) January 16, 2024

Bajo el mandato de Lucas González, el América fue tercero de la fase regular con 37 puntos, aunque en los cuadrangulares no logró continuar con su buena racha y terminó siendo colero del Grupo B. En total dirigió 28 partidos, manteniendo así un registro de 11 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Su rendimiento fue del 47 por ciento.

Con su salida, el club ahora buscará a Ricardo Gareca, según confirmó la presidenta Marcela Gómez en video. Luego de no llegar a un acuerdo para el fichaje de Arturo Vidal, quien por cierto se vio extrañado por la destitución del DT, desde la dirigencia se tomó la determinación de usar ese dinero para cerrar la contratación del Tigre, quien no dirige desde hace seis meses. Si bien no es una operación sencilla, la ilusión de que el ídolo escarlata regrese, ya estuvo como jugador y como entrenador, es altísima.