Tulio Gómez sobre la posible llegada de Ricardo Gareca: “A rey muerto, tigre puesto”

Con la sorpresiva salida del técnico Lucas González de la dirección del equipo vallecaucano, América de Cali ya trabaja en su reemplazo. A pocos días de iniciar la liga, el conjunto caleño es dirigido por Alex Escobar, técnico interino que encabeza al equipo sub-20.

En diálogo con el programa El Alargue de Caracol Radio, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, contó cómo están las negociaciones con el técnico argentino Ricardo Gareca. “Con Gareca solo lo llamamos esta mañana. Con Gareca no hemos acordado nada, solo sentándonos a conversar. Pero no, Gareca no está contratado. Debo aclarar eso. Simplemente, nos sentamos a conversar con él. Pero no más, que esté contratado, no, para nada. A él le interesa mucho saber cuál es el proyecto directivo del América”.

El entrenador oriundo de Tapiales, Argentina y con pasado en Vélez Sarsfield, llegará el fin de semana a la capital del Valle del Cauca, donde conversará con Marcela Gómez, actual presidenta del América y Tulio. “Él tiene más o menos la idea de cuál es el proyecto deportivo y hemos estado conversando. Debe llegar dentro de poco, en cuatro o cinco días. Pero no viene a firmar, viene a conversar con nosotros”.

Hablando de las dos marcas que se anunciaron como soporte económico del intento de fichaje de Arturo Vidal, el dirigente del América confirmó que siguen en pie para continuar como sponsors del equipo. “Le dije a los patrocinadores A rey muerto, tigre puesto, ellos siguen”. A pesar de la caída del fichaje de Vidal, Tulio Gómez está con la ilusión de finalizar esta negociación al decir “la compensación es Gareca”. Sin embargo, de no concretarse la firma del técnico, Gómez fue contundente: “si no es él, ‘juemadre’ nos quedamos en aprietos”.

Hablando de la salida de Lucas González, el dirigente contó que se reunieron con el ex técnico y hablaron de cómo se dio la salida del entrenador bogotano. “Llamamos e hicimos un balance esta semana. Tenemos un proyecto para 2024 y llamamos y llegamos a una decisión de que Lucas no continuara. Pero no tengo nada malo que decir, es un caballero, es un gran técnico, pero, pues, hemos decidido tomar otro rumbo”.

Según declaró el máximo accionista del equipo, la reunión fluyó y la decisión se dio en buenos términos. “Él no mostró ningún reproche ni nada. Como un caballero dijo ‘no hay problema, dígame que tengo que hacer. Mañana voy y me despido de los jugadores’”.

Hablando del tema Arturo Vidal, caso que dio mucho de qué hablar en los últimos días, Gómez dijo que el equipo no buscó al jugador y que todo este tema mediático se creó por las informaciones que salieron del periodismo. “Él nunca fue el que manifestó que quería venir al América, ni que estábamos en negociaciones. Fue la misma prensa la que filtró todo. Yo no tengo quejas de Arturo Vidal ni del empresario, dos caballeros. Ellos nunca manifestaron ni salieron a la prensa a decir que estaban negociando con el América. Fue la prensa. Los que algunos prematuramente salieron a decir que ya Arturo Vidal era jugador del América”.

Por último, Gómez aseguró que en los próximos días llegará el jugador que será su última contratación de cara a los compromisos de este año. “Falta uno por llegar, que ha de llegar mañana. Un defensa central bueno que yo pienso va a ser una buena pareja para Bocanegra”. Se trata de Andrés Mosquera Guardia, futbolista colombiano que terminó su vínculo con León de México, equipo donde jugó por cinco temporadas.