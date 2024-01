Jaminton Campaz regresa a Gremio de Brasil y deja en vilo a Rosario Central

La novela de Jaminton Campaz parece estar tomando un rumbo definitivo. Rosario Central estaba a la espera de poder firmar el contrato con el jugador, que estuvo a préstamo durante el 2023 desde Gremio de Brasil y al que le compraron el 50% de los derechos deportivos. Sin embargo, el club de Porto Alegre tomó la decisión y el colombiano regresa a la institución Tricolor.

“Gremio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el Club Atlético Rosario Central ejecutó la compra del 50% de los derechos económicos del volante ofensivo Jaminton Campaz, según lo previsto en una opción en el contrato de préstamo del atacante”, inició mencionando la institución en el comunicado.

Asimismo, dieron a conocer que el futbolista no llegó a un acuerdo con el equipo brasileño sobre el nuevo contrato y, por lo tanto regresa a Gremio. “El jugador será sometido a evaluaciones rutinarias y estará disponible para realizar trabajos de pretemporada a partir de este martes”, agregaron.

RETORNO 🇪🇪⚽️ Tem reforço para o meio-campo voltando! Após empréstimo ao futebol argentino, Campaz vestirá Tricolor novamente. Ele fará as avaliações rotineiras e ficará à disposição para os trabalhos da #PréTemporadaEsportesDaSorte a partir de amanhã.https://t.co/UtIK6rmbiO pic.twitter.com/TtHcWvHShw — Grêmio FBPA (@Gremio) January 15, 2024

Rosario Central quedó a la espera de Campaz

La vinculación definitiva a Rosario Central se comenzó a complicar a finales de diciembre. Según comentó en principio el representante del jugador, Juan Carlos Torres, solo restaban paz y salvos del deportista tumaqueño con Gremio para poder unirse a la pretemporada del conjunto Canalla.

“El tema pasa por unas situaciones pendientes con Gremio. Hasta no dejar todo a paz y salvo con Gremio, no podíamos avanzar en el tema definitivo con Central. Pero paralelamente, se iba adelantado la negociación contractual del jugador en Central, ya hemos avanzado mucho y creería yo que en cuestión de horas o un par de días va a estar definido, porque la idea es que no pierda tanto de pretemporada”, dijo en su momento en El VBar Caracol.

Por su parte, Miguel Ángel Russo, entrenador de Rosario Central, en su momento no se mostró preocupado con la situación y manifestó que “no corría peligro” la continuidad de Campaz en el club, ahora el talante parece ser diferente y en la última declaración que dio, no se mostró muy a gusto: “Ni idea cuándo se suma. Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema”.

No obstante, la puerta no está cerrada para Rosario, pues, según lo que informó Gremio, deberán ponerse de acuerdo con Campaz a nivel contractual para poder tenerlo en el 2024, año en el que disputarán la Copa Libertadores.