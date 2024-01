Jaminton Campaz: ¿Qué falta para que sea jugador definitivo de Rosario Central?

Jaminton Campaz está a la espera de definir su situación con Gremio de Porto Alegre, club propietario de la mitad de sus derechos deportivos, para poder continuar su carrera en Rosario Central, equipo en el que estuvo el último año en calidad de préstamo. Juan Carlos Torres, representante del colombiano, explicó en El VBar qué falta para que sea jugador en propiedad del cuadro argentino.

El equipo Canalla inició pretemporada y la ausencia más notoria fue la de Campaz e incluso hizo saltar las alarmas entre los hinchas. No obstante, el jugador sigue arreglando situaciones económicas con Gremio para poder quedar a paz y salvo.

“El presente es que está en su periodo de vacaciones, estamos tratando de definir la situación para que vaya a Rosario Central definitivamente. Estamos en el periodo de cuadrar las cosas entre clubes y la situación laboral”, dijo su representante.

“El tema pasa por unas situaciones pendientes con Gremio. Hasta no dejar todo a paz y salvo con Gremio, no podíamos avanzar en el tema definitivo con Central. Pero paralelamente, se iba adelantado la negociación contractual del jugador en Central, ya hemos avanzado mucho y creería yo que en cuestión de horas o un par de días va a estar definido, porque la idea es que no pierda tanto de pretemporada”, añadió al respecto.

Puntualmente, el entorno de Campaz está arreglando una eventual deuda del club con el jugador para que todo quede “en ceros”. “No hay paz y salvo de Gremio, no está definida la salida. La negociación de clubes ya se hizo, Central es propietario del 50% de los derechos del jugador, ya todo pasa por el acuerdo con el jugador, pero había unas cuestiones pendientes con Gremio de unos valores que queremos dejar en cero. La demora es porque hemos querido dejar todo a paz y salvo de una manera correcta para salir en cero”, puntualizó.

Finalmente, manifestó que otros clubes han preguntado por el jugador, pero la prioridad la tiene Rosario Central, club con el que en el 2023 disputó 41 partidos, marcó 9 goles y dio la misma cantidad de asistencias, además de salir campeón de la Copa de la Liga Argentina.

“Generalmente, más que ofertas, son llamados de clubes y agentes que están acercando intenciones e intereses de otros clubes, pero una propuesta formal y sobre la mesa no ha habido. Le hemos dado la prioridad a Central; se han portado muy bien, fue un buen año con el jugador, el agradecimiento al entrenador y a la hinchada ha hecho que tengamos prioridad con Central”, concluyó.