Jaminton Campaz: ¿por qué se complicó su continuidad en Rosario Central?

Jaminton Campaz fue una de las figuras de Rosario Central durante el 2023. El atacante colombiano se convirtió en jugador indiscutido y vital por su aporte desde la zona izquierda, contribuyendo en 9 goles y 8 asistencias, además de ser campeón de la Copa de la Liga Argentina.

Su relevancia llevó a que el conjunto Canalla le comprara a Gremio de Porto Alegre el 50% de los derechos deportivos. Es de mencionar que a inicios del año pasado, el cuadro brasileño lo cedió al cuadro argentino, que tras sus actuaciones, se decidió por adquirir la ficha completa del jugador tumaqueño. No obstante, ha habido una serie de complicaciones para su continuidad en Rosario.

Complicaciones para su continuidad en Rosario

Según informó TyC Sports, no se llegó a un acuerdo en cuanto al arreglo del contrato con el equipo argentino. Esa situación llevaría a que Campaz se tenga que presentar a los entrenamientos con Gremio, pero en Central esperan acordar las condiciones.

Recientemente, el entrenador Miguel Ángel Russo había manifestado que la continuidad del extremo en la institución no corría riesgo. Sin embargo, su última declaración fue menos alentadora, pues aseguró que, “Ni idea cuándo se suma. Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema”.

En días anteriores, el representante del jugador, Juan Carlos Torres, dio a conocer cuáles eran los inconvenientes con Gremio que impedían su vinculación definitiva a Central, aludiendo a un paz y salvo con el cuadro de Porto Alegre.

“El tema pasa por unas situaciones pendientes con Gremio. Hasta no dejar todo a paz y salvo con Gremio, no podíamos avanzar en el tema definitivo con Central. Pero paralelamente, se iba adelantado la negociación contractual del jugador en Central, ya hemos avanzado mucho y creería yo que en cuestión de horas o un par de días va a estar definido, porque la idea es que no pierda tanto de pretemporada”, dijo en charla con El VBar Caracol.

“No hay paz y salvo de Gremio, no está definida la salida. La negociación de clubes ya se hizo, Central es propietario del 50% de los derechos del jugador, ya todo pasa por el acuerdo con el jugador, pero había unas cuestiones pendientes con Gremio de unos valores que queremos dejar en cero. La demora es porque hemos querido dejar todo a paz y salvo de una manera correcta para salir en cero”, añadió.

Rosario ya cuenta con una semana de entrenamientos, preparando lo que será el estreno oficial en el año en la Copa Argentina ante Douglas Haig el miércoles 24 de enero. Ya disputaron el primer amistoso contra Liverpool de Montevideo y posteriormente se enfrentará contra Colo Colo y Defensor Sporting, también en duelos de preparación, mientras Jaminton Campaz permanece de vacaciones en suelo colombiano.