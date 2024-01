Miguel Ángel Russo habló del futuro de Campaz, ¿se queda o se va?

Desde Argentina se conoce que la continuidad del atacante colombiano Jaminton Campaz es casi segura, luego de una buena temporada con el conjunto ‘canalla’. Miguel Ángel Russo, actual técnico de Rosario Central, habló sobre la situación del jugador, luego de que el equipo ejecutará la opción de compra a Gremio de Porto Alegra por la mitad del pase del jugador.

En diálogo con el medio TyC Sports, Russo puntualizó sobre el futuro de Campaz en el plantel argentino y aclaró que se trata más de un tema de papeleo que de otra cosa. “Uno se acostumbra a todo esto de que los papeleríos llevan tiempo. Yo no corro el riesgo de perderlo, las cosas son complejas en papelería y todo lleva su tiempo y su forma. No me preocupa, pero si después habrá que ponerlo en forma, pero son cosas normales. Cuando te desesperas entras en un terreno que no es el ideal”.

Por decisión técnica, el jugador sigue descansando en Colombia y en los próximos días llegará a territorio argentino para unirse a la pretemporada del equipo de cara al inicio del año deportivo.

Los números de Jaminton Campaz con el club argentino muestran una participación en 43 partidos, anotando 10 goles y nueve asistencias. Campaz ha sido pilar fundamental en el ataque del equipo liderado por el reconocido técnico Miguel Ángel Russo.

Junto a sus compromisos locales, Rosario Central afrontará este año su objetivo principal, la Copa Libertadores, torneo al que clasificó después de haberse coronado campeón de la Copa de la Liga Profesional. Junto con el volante colombiano figuran nombres como los de Maximiliano Lovera e Ignacio Malcorra, y el regreso del volante Mauricio Martínez, quienes afianzarán el medio campo y ataque del club de Rosario.