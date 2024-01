Espinosa tras llegar a Nacional: “Me encuentro con un club grande en todos los sentidos”

Bernardo Espinosa se convirtió en uno de los fichajes estelares de la Liga colombiana para el 2024. El defensa de 34 años tendrá su primera experiencia en el país luego de vivir toda su carrera en Europa, en especial en España. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el caleño se refirió a este nuevo reto en su carrera, así como lo que le convenció de Atlético Nacional.

Sobre su determinación de jugar por primera vez en Colombia, manifestó que se trató de una decisión en la que influyó mucho la familia, pues luego de varios años, estarán en su tierra. ”Al final, el fútbol, como la vida, las cosas surgen, aparecen momentos en que uno toma muchas determinaciones y en ese caso una decisión deportiva en lo personal y lo familiar. Un proyecto ilusionante, con perspectiva de aportar y poder a mi familia, después de tantos años por fuera, tenerlos cerca de mi familia de acá, de mi cultura, de mi tierra y de mi gente”, comentó.

Respecto a su experiencia en Europa, dijo: “Yo me fui con 10 años, por lo tanto, mi educación futbolística ha sido allí y prácticamente he hecho toda mi carrera porque desde pequeño estuve allá, así que el deseo de poder disfrutar de mi país siempre estaba en mí y en este caso se pudo dar y por eso era parte de la decisión de decantarme por esta opción”.

¿Cómo se produjo el acercamiento con Nacional?: “El proceso fue sencillo. Nos presentan ese interés, esa posibilidad, un proyecto planificado, conmigo dentro de ese proyecto y poco a poco, finalizando el año, se va haciendo una realidad. Al final, en el fútbol es sencillo y parece que a veces es más complicado de lo que es, pero cuando hay un interés mutuo y se alinean las posibilidades, tienden a entenderse las partes. Yo tenía ganas de venir y participar en un proyecto en Colombia, pero en un nivel óptimo, competitivo y quería disfrutar de mi profesión. He disfrutado mucho en Girona, pero cuando tienes que tomar una decisión, siempre para mí, he disfrutado cuando he competido y cuando no me ha tocado hacerlo de igual manera, pero sentí que llegaba el momento de tomar esa decisión y finalizar un ciclo para empezar otro con la misma ilusión. Se fueron dando las cosas y cuando están las partes alienadas, es más fácil todo.

Su llegada a Atlético Nacional: “Yo tenía claro que llegaba a un grande, al final lo bonito del fútbol es esto que permite disfrutar de estos cambios como los estoy haciendo hasta ahora. Me encuentro con un club grande en todos los sentidos, por todo lo que repercute lo que se hace, por las exigencias y las aspiraciones deportivas y por lo físico, por la sede, lo que supone estar acá y las herramientas para realizar mi trabajo. Me empapé mucho de gente que me aclaró bastante a lo que me iba a enfrentar y al revés, encantado, muy contento y con ganas de disfrutar de esta aventura y al final esto es un club grande y todo su personal habla por sí solo y por tanto feliz”.

La temporada del Girona: “Es lógica la expectación que está levantando el Girona, pero es un proceso de más de 3 años, con una idea, un modelo, defendiéndolo desde segunda división, atravesando momentos difíciles. Yo ahora disfruto mucho ver a la gente de la ciudad como lo está haciendo, ver a la gente del equipo recogiendo los frutos de mucho tiempo. Llegamos a ir penúltimos en segunda división, defendiendo el modelo y al final el fútbol, tiene esta magia que permite que el pequeño sueñe con ser grande y desearle que le llegue para que le alcance y la temporada la culminen con la cereza en el pastel. Siempre llevaré un pedazo del Girona en mi corazón y desearle todos los éxitos”.

En búsqueda de más minutos: “Son muchos factores. Como he dicho, mi pasión es jugar, vivo de competir, es lo que más me gusta y uno siempre quiere estar al frente disfrutando de minutos y son muchos años ahí, en el fútbol no siempre van de la mano los tiempos del jugador y de los clubes y hay momentos en los que hay que priorizar lo que uno siente y desea; hay situaciones que el entorno más cercano puede saber que está tomando la decisión más correcta. Un equipo en lo más alto, disfrutando del camino, pero también quiero seguir disfrutando de mi pasión y mi carrera. Ahora con la ilusión renovada y las ganas de volver a escribir un capítulo importante en mi carrera”.