Tulio habló con Arturo Vidal: “Me dijo que quería venir al América de Cali”

En los últimos días, se ha generado un debate sobre quién es el mejor refuerzo en el fútbol colombiano para este 2024, conversaciones que concluyen con la llegada de Bernardo Espinoza a Atlético Nacional, sin embargo, el debate podría dar un giro de 180 grados, pues América de Cali tiene un as bajo la manga.

Se trata del histórico jugador chileno Arturo Vidal, quien ya recibió una oferta del cuadro caleño y está analizando la posible llegada a Colombia, una de las grandes ventajas es que la novia del chileno es caleña, razón que hace ilusionar al club y a su afición.

El panorama no es fácil, pues en la puja por el jugador también aparece un gigante del continente como lo es Boca Juniors, y otro grande del fútbol de su país, quienes ofertan una suma de dinero mucho más importante en comparación con la del América.

Para esclarecer el rumbo de la negociación, Tulio Gómez, máximo accionista del club caleño, estuvo presente en ‘El Alargue’ de Caracol Radio, confirmando el interés del equipo y además refiriéndose al apoyo que ha recibido por parte de algunos patrocinadores para la llegada de Vidal al FPC.

¿Cómo van las negociaciones con Vidal?: “Está muy difícil porque Boca Juniors y Colo Colo están en la pelea. Hemos avanzado, lo que pasa es que es un jugador costoso y debemos evaluar todo eso, también tenemos un patrocinador que nos quiere apoyar”.

¿Cuál es la oferta?: “No podemos igualar la oferta de Boca Juniors de dos millones de dólares, es complicado el tema, pero con el patrocinador podríamos llegar a una cifra un millón y poco más”.

¿De dónde sale el dinero?:“Lo que pasa es que América no invertiría todo el dinero, sino los patrocinadores, una gran parte, el fichaje pasaría por algo mediático, publicidad, rating y venta de camisetas”.

¿Aportaría al equipo en temas futbolísticos?: “Habría que revisar su rendimiento porque hace poco lo operaron de la rodilla, pero podría aportar al club”.

¿Qué decisión podría tomar Arturo y su representante?: “Los agentes siempre buscan sus ganancias, en este caso la negociación incluye un 10% para el representante, en nuestro caso serían $100.000 dólares para él, mientras que con la oferta de Boca estaría ganando el doble; a nuestro favor tenemos que la novia de Arturo es caleña”.

¿Habló con Lucas González?: “Hablé con Lucas y me dijo que sí”.

¿Por qué no comprar a otros jugadores con ese dinero?: “Lo que pasa es que los patrocinadores me dan ese dinero para contratar a Vidal, no a otros jugadores, entonces habrá que esperar”.

¿Habló con Vidal?: “Hoy hablé con él, le pregunté que si quería venir al América y me dijo que sí, sabemos que él tiene a su novia acá y eso es algo positivo para nosotros”.

Para finalizar el día, Arturo Vidal envió un corto mensaje a los aficionados ‘escarlatas’, esto a través de un streaming en la plataforma Twitch, avisando que “cuando haya noticias, les contará”.