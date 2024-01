El Bioparque Ukumarí no recibirá nuevas especies de animales

Pereira

En medio de la presentación de la nueva gerente del Bioparque Ukumarí, la administradora ambiental, Diana Lorena Morales Lozano, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, resaltó que actualmente la sociedad a nivel mundial tiene una alta sensibilidad frente al amor por el planeta y los animales, y en la ciudad se promulgará esta premisa, por lo que, a partir de la fecha, no se recibirán más ejemplares para lo que resaltó, estar enjaulados y ser exhibidos.

Dijo además que el centro de naturaleza se deberá enfocar en el desarrollo de temas relacionados con investigación.

“La tendencia mundial hoy es no tener especies en cautiverio, eso es una cárcel para los animales, un animal enjaulado es un animal encarcelado y esa no es su naturaleza, nadie nace para que lo encarcelen; entonces yo he dado instrucciones perentorias a la nueva gerente para que en la nueva biorregión que construiremos, que es Amazonía, cero especies traídas para estar allí encarceladas, mientras yo sea alcalde de Pereira no voy a incorporar nuevas especies de animales. Cuál es la instrucción y la misión, que el parque Ukumarí avance cada vez más como los grandes parques del mundo, de Orlando, en la ciencia, tecnología e innovación”, expresó el mandatario.

El anuncio ha generado polémica en la comunidad, muestra de ello es lo que dijo, a través de sus redes sociales, el excandidato a la Alcaldía de Pereira y exconcejal Steven Cárdenas, resalta que el fin del Bioparque es proteger a las especies en peligro y no es el momento de cerrarles las puertas.

“El tema de Ukumarí lo rechazamos, un Bioparque de conservación nacional básicamente a lo que se debe dedicar es a la conservación de esos animales que requieren protección y mejor estilo de vida o dignidad en su vida, básicamente porque nacieron en cautiverio, porque están en circos, en zoológicos y en otros lado y los traen a Ukumarí, negárseles, cerrarles la puerta y anunciar desde ya que no se van a recibir más especies, yo creo que eso vulnera y va en contravía de quienes hemos protegido a los animales. Por el contrario, independiente de que estemos a favor o en contra de algunas acciones del Bioparque Ukumarí en años anteriores, lo que hay que solucionar son esas acciones, cambiar a algunas personas si se requiere, pero no negarse a la posibilidad de recibir más animales y más especies en un Bioparque de conservación que, además, turísticamente es uno de los grandes pilares de Pereira internacionalmente”, dijo el líder político.

Se espera entonces que el alcalde de Pereira especifique las medidas tomadas para el funcionamiento del Ukumarí, uno de los principales atractivos turísticos de Pereira.

En cuanto a la nueva gerente del Bioparque, Diana Lorena Morales Lozano, quien es especialista en Derecho del Medio Ambiente, magíster en Desarrollo Regional, Planificación del Territorio y candidata a doctora en Administración para la Sostenibilidad, dijo que a través de la implementación de tecnología y brindando nuevas experiencias a los visitantes se posibilitará el sostenimiento de las más de 90 especies que se tiene, esto mientras se hace la transición a parque interactivo, de experiencias e innovación, lo que aseguró atraerá turismo y fomentará la internacionalización del destino.