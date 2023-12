¿En qué consiste la dieta FAFO y por qué la recomiendan tanto? Le explicamos

Las dietas son una de las opciones por las que optan cientos de personas que quieren cambiar de hábitos para mejorar su salud o adelgazar por temas estéticos. Sin embargo, estas “deben ser parte de un conjunto de estrategias para una vida más saludable y no deben entenderse como algo restrictivo”, según lo considera el Dr. Rafael Gómez y Blasco, experto en Endocrinología, Metabolismo y Nutrición.

Durante el pasado Congreso Nacional de Obesidad, que se llevó a cabo a finales de noviembre en Barcelona, los expertos hablaron de la dieta FAFO, un acrónimo de Flexible and Friendly for the Overweight y una tendencia nutricional con alto recorrido histórico y con aval científico.

El Dr. Rafael Gómez y Blasco, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), según señaló el Instituto Espalik de Formadores en Salud (IEFS), explicó que “esta dieta consiste en un cambio flexible y adaptado en el estilo de vida y, desde el punto de vista alimentario, se sustenta en alimentos similares a los que contempla la dieta mediterránea”.

El experto agregó que la principal diferencia entre la dieta mediterránea y la FAFO es que “se tiene en cuenta la profesión, la actividad física, el lugar de procedencia, las costumbres del paciente, así como también sus posibilidades económicas para realizar determinados cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos”.

Por qué se recomienda

La dieta FAFO supone una adaptación y ajuste a cada caso y, con ello, “una mayor garantía de adhesión y mayores opciones de alcanzar los objetivos planteados a medio y largo plazo”, recalca este experto.

Gómez también habla de que una de las ventajas de esta dieta es que es asequible para poblaciones con pocos recursos para abordar la obesidad, que no ha parado de aumentar en los últimos 30 años, especialmente en Latinoamérica.

“Su crecimiento es claramente exponencial y todas las campañas, mensajes e informaciones que hemos realizado no han dado sus frutos”, por lo que, se considera que comprender que los países con ingresos más bajos se enfrentan a niveles severos de malnutrición y que la principal causa directa es el rápido aumento del sobrepeso, permite identificar factores críticos seleccionados y posibles opciones para abordarla.

La FAFO incluye comidas normales, permitiendo disfrutar de los platos típicos regionales o que por costumbre forman parte de los hábitos diarios. “Sólo es preciso ajustar ciertas cantidades en los alimentos y mantener unas pautas muy sencillas y abiertas para la preparación y cocción de los mismos, de manera que resulten muy agradables para el paladar”, concluye el experto de SEEDO.

Obesidad en Colombia

El 60% de los bogotanos viven con sobrepeso según el estudio de Novo Nordisk, una compañía europea que evalúa los problemas endócrinos en el mundo.

Por otro lado, de acuerdo con una evaluación que realizó Unicef en la región, 3 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso y esto se reforzó aún más con la llegada de la pandemia del COVID-19.

“Casi el 25% de los niños en Colombia tienen sobrepeso y en adolescentes la cifra llega al 17% de los adolescentes”, comenta la nutricionista Andrea Palencia.

La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el cáncer y la apnea del sueño. También aumenta el riesgo de muerte prematura.

Las principales causas de la obesidad en Colombia son los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Los colombianos consumen una gran cantidad de alimentos procesados, que son ricos en grasas, azúcares y sal. Además, la mayoría de las personas no realizan suficiente actividad física.