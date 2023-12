“No se va a implementar el acuerdo”: la advertencia del presidente Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, asegurando que no será posible implementarlo dadas las condiciones en los temas de tierras, territorio y verdad.

Pese a que una de las banderas de su gobierno fue la implementación, el mandatario dijo que lo pactado en 2016 cada vez parece más lejano.

“No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, realmente se va a ir cumplir -ese tratado- porque es un tratado, más que un acuerdo”, dijo Petro.

Según el mandatario uno de los retos es la verdad: “Porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra. El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad”.

Sobre el capítulo de tierras dijo el presidente que será una problemática histórica, pues los dueños no la quieren entregar.

“Los tenedores de la tierra tiene un poder político, y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, añadió.

