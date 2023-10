Episodio 12 Hora2023: la política tras el Acuerdo de paz con Farc

Paloma de la paz. (Photo by: Chepa Beltran/Long Visual Press/Unniversal Images Group via Getty Images)

En la Hora2023 el análisis a la política y los procesos electorales a partir de la firma del Acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Se debatió el impacto en estos comicios, la participación en política de los antiguos combatientes, las garantías de seguridad y económicas. También se habló del mapa político del país, de las curules de paz, de la aparición de nuevos partidos, así como los liderazgos que surgen en las regiones con mayor conflicto.

El punto 2 sobre participación en política: apertura democrática para la construcción de paz y el punto 3.2 sobre reincorporación en el plano político del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado colombiano firmado en 2016 establecieron los parámetros parta que el país contara con una nueva política, nuevos partidos, mayor apertura , mayor participación de las comunidades, de las víctimas a través de las 16 curules de paz y al tiempo el paso de las armas a los votos de los firmantes de la paz. Casi siete años después Comunes, el partido que congrega a la mayoría de los firmantes se vuelve a jugar su futuro político en estas elecciones locales del próximo 29 de octubre. Según la ARN, 144 firmantes de paz van a participar en esta contiende, 67 lo harán por Comunes, 10 por Colombia Humana y 6 por Colombia Renaciente, números que contrastan con los 308 candidatos que inscribió en 2019 el entonces partido Farc, de los cuales 207 no eran firmantes y 111 sí lo eran.

Para esta contienda siete buscan llegar a las alcaldías, 11 a asambleas, 144 a concejos y 13 a Juntas Administradoras Locales y no hay candidatos a gobernación. En términos de partidos la mayoría se concentran en Comunes, pero también hay avales de otros partidos, dos en Cambio Radical y Conservador o uno en Centro Democrático, solo para nombrar partidos que serían ideológicamente contrarios al de los firmantes de la paz. La prueba de fuego está en los logros que consigan en 10 días, pues en las elecciones legislativas del 2022 Comunes solo logró 50 mil votos, 30 mil menos que en las de 2018, mientras que en las regionales del 2019 lograron cuatro concejales, dos ediles en Bogotá y tres alcaldías: la de Julián Conrado en Turbaco quien es excombatiente, pero no aspiró por Comunes o las que ganaron en coalición con otros partidos en Puerto Caicedo y Guapi.

Lo que dicen los panelistas

Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, planteó que ha sido la paz y no la guerra la que ha permitido la apertura democrática, “después del acuerdo de paz se ha venido dando un proceso de apertura democrática a pesar de recrudecimiento de guerra por la no implementación completa del acuerdo que ha exacerbado violencia”, también resaltó que el acuerdo contribuye a ensanchar la democracia, “que hoy tengamos 144 firmantes del acuerdo y entre ellos 36 mujeres aspirando al proceso político, que aspiran a cargos de elección también muestran precisamente eso cómo rompe, pero sigue manteniéndose el proceso de estigmatización y señalamientos y el lunar de la seguridad”, pues aseguró que no hay reincorporación que valga si los siguen matando.

Resaltó que parte de ese no cumplimiento en la implementación tiene que ver con la reincorporación política, “sobre reincorporación no había nada en lo político, más allá de partido y el tema de curules a partido Comunes, en términos de poder local de fortalecer participación política que no existía realmente en la ARN”.

Para María Alejandra Villamizar, periodista, experta en procesos electorales y paz, el país ha cambiado, “la profundidad del conflicto ha quedado en evidencia de lo que significó el acuerdo de paz, el acuerdo no solo creó en la sociedad gran polarización, creó un marco más amplio”, pues destacó que los firmantes de la paz han pasado por un proceso tortuoso del viacrucis de ir paso por paso a entender reglas de la democracia de lo que es ser partido y lo que es ganar conciencia de los ciudadanos, no solo de militantes y sus fuerzas. También dijo que temas como el estatuto de la oposición cambiaron la forma de hacer política en el país y de que la izquierda dejara de ser estigmatizada, “el gobierno Petro es producto del Acuerdo de paz, Petro es el postconflicto e independiente del gobierno, la posibilidad de estar ahí es porque se abrió a desestigmatizar la izquierda”.

Resaltó que se está lejos de una democracia en donde los números pinten el panorama de representación, “acá hay momento simbólico que cuesta y vale, basta con ir a la sede de Comunes y ver fotos de Marulanda, Jojoy de 60 años de guerra tratando de llegar al poder, es el panorama que nos permite resumir que fueron 60 años de guerra y es mucho más la representación, el sentido de la verdad, de las víctimas, de transformación que vale, también es ver lo que le sucede al excombatientes que han pasado por proceso traumático de ver cómo la guerra siguió y hay gente que sigue en lucha armada”.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, planteó que sí ha habido cambios muy positivos en lo político electoral, “no es coincidencia de que no fuera posible alternancia real, hubo alternancia liberal y conservador y partidos institucionales y eso es lo que demuestra que estamos en democracia y con madurez, tener gobierno de izquierda era imposible sin avanzar en proceso de paz y eso significa que en regiones el entendimiento de ciudadanos o partidos de izquierda no es una persona al margen de la ley, sino que es una postura ideológica que se discute públicamente. También resaltó que el Acuerdo hizo voltear mirar regiones excluidas de decisiones políticas electorales por bajo censo electoral, “pocos puestos de votación y no eran subregiones importantes para ejercicio político electoral y eso ahora es logro de PDET y CITREP.

Planteó que la dinámica electoral en las locales es otra y que los candidatos de Comunes son el 1% de los 128 mil candidatos en todo el país, “la regla de juego en este proceso fue el éxito a través de coaliciones, cuando se ve ajedrez, encuentra coaliciones variopintas y que tienen objetivo en lo local y es tener poder político; Comunes no entran en esa lógica y su alianza tiene identidades en la izquierda, entonces es claro Comunes en el tipo de alianzas como partido”. Por último, dijo que las reglas de jugo no se han democratizado y no han cambiado para ser inclusivas, “más bien se han desordenado desde el año pasado con 37 partidos que es un absurdo y el sistema hace agua”.

Mario Puerta, abogado, experto en temas de participación política, procesos de paz, exasesor del Gobierno colombiano durante el proceso de paz con las FARC, recordó que con la renegociación de puntos del Acuerdo con líderes del NO, uno de los puntos que no se cambió porque no era de Farc, era poderle permitir a ese grupo armado hacer transición a un partido político, “vemos la posibilidad de este partido Comunes y de participar en democracia, de seguir haciéndolo en elecciones regionales; el punto más positivo de lo que sucede es la demostración de que en democracia se pueden lograr las cosas y que dejar las armas es la solución para tener un mejor país”.

Detalló que no extraña que partidos de derecha les den avales a excombatientes, “eso ya había sucedido, no es extraño, pero sí es falta de coherencia de los partidos y da cuenta de cómo están conformadas las coaliciones y uno encuentra eso en todo el país de distintos partidos y sin importar a qué orilla ideológica pertenecen”.

En entrevista, Julián Gallo, senador por Comunes, dijo que haciendo un balance comparado con lo de hace cuatro años, es un escenario distinto, “diferente, más favorable, no puedo compartir aseveración de que haya resistencia de la población, como senador he tenido la oportunidad de recorrer el territorio y hoy en día nos encontramos con que ese rechazo inicial que se presentó recién firmado el Acuerdo de paz, no está presente en el común de la población”, detalló que hay varias candidaturas coavaladas por Comunes y en partidos del Pacto Histórico, “eso nos ha generado una situación distinta”, afirmó.

Dijo que el lunar está en la falta de garantías en seguridad y la persistencia de la violencia. También detalló que se han entregado cerca de 390 avales y que esperarían lograr 15 concejales y tres alcaldías en las elecciones del próximo 29 de octubre.