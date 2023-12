Carlos Bacca: “No quise irme porque le prometí a mi mamá ser campeón y goleador en Junior”

Todo listo para la definición del fútbol colombiano. Este miércoles 13 de diciembre a partir de las 8 de la noche, Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla se citarán en el Atanasio Girardot para decidir quién será el campeón del segundo semestre de la Liga. El cuadro antioqueño busca su séptima consagración, mientras que el atlanticense sueña con la décima.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el cual va 3-2 en favor del Junior, Carlos Bacca se refirió al complicado rival que tendrá por delante, le pidió al hincha confiar hasta el final e hizo pública su confianza en el grupo que ha logrado conformar Arturo Reyes en estos meses.

“Las finales no se juegan, se ganan. Debes dar hasta lo último que tienes. Será un bonito partido con dos equipos a los que les gusta el balón y atacar. Venimos a buscar la victoria”, sentenció.

El experimentado goleador, que por cierto suma 18 anotaciones en el certamen, contó una anécdota sobre su fallecida madre, a quien le prometió regresar a la institución de sus amores para salir campeón siendo el máximo anotador.

Gran presente

Dulce con el gol: Contento por el momento que estoy pasando, espero seguirlo disfrutando. Los delanteros tenemos rachas y cuando llegan hay que aprovecharlas. El semestre pasado no me entraba; ahora lo que tocamos va adentro, eso es gracias a la fe en Dios y al trabajo diario que hacemos. Queda disfrutar el momento en el que estamos, es un bonito momento para el bien mío y del equipo. Seguramente mañana se alargará porque me gustan este tipo de partidos.... El gol es un trabajo que viene haciendo el equipo. Esta es una familia, tanto dentro del campo como fuera de él. Estoy contento por mi momento y seguramente mañana lo seguiré aprovechando.

Recuerdo de su madre: El título se lo brindaría a Dios y a mi familia, que siempre me ha apoyado. Dedicárselo a mi madre, su anhelo fue que volviera a Junior y fuera goleador. El semestre pasado no me quería ir porque debía cumplirle eso a mi madre, ser goleador y campeón. Estoy a un paso de conseguirlo y voy a luchar por ello.

Unión de equipo

El equipo está unido: Tenemos jugadores jóvenes que han jugado este tipo de partidos, que ya tienen esta experiencia. Como capitán les digo que debemos seguir disfrutando. Venimos jugando finales, no teníamos margen de error para entrar a los ocho, en cuadrangulares tampoco lo había. Este equipo tiene mucha fe en el trabajo que viene haciendo, está unido. Saldremos al campo a gana como lo venimos haciendo en los últimos partidos.

Preparación de la final: El DIM de local se ha hecho fuerte, va a querer ir por el parido. Con su hinchada querrán someternos en nuestro arco. Ya sabemos eso y estamos preparados, nada nos podrá sorprender. Ellos están de local y sabemos lo que vamos a encontrar, no será ninugua sorpresa.

Le enseña y aprende de los jóvenes: Hablamos bastante. Los huéspedes del hotel deben aburrirse porque gritamos, jugamos, compartimos e intercambiamos ideas. Uno de los jóvenes también aprende, no es solo de los veteranos. Uno puede aprender de ellos. Tratamos de compartir, darnos ánimo y seguir disfrutando.

Seguridad que brinda Santiago Mele: Lo de Mele se ve en cada partido, es un profesional, un líder dentro del vestuario y ha estado comprometido desde el primer momento. Trató de adaptarse lo más rápido posible, no es fácil jugar en Barranquilla y ponerse la camiseta de Junior. Mele ha dado resultados, lo ha demostrado y por algo está en la selección de su país. Ojalá nos dé muchas más noches, aunque entre menos participe será mejor.

Confianza en el título

La final, así sea de visitante, toca ganarla: Van a ver al Junior que ha mostrado lo suyo de local y de visitante, trabajamos de la misma manera. Los últimos partidos afuera hemos sacado buenos resultados, a pesar de que las estadísticas para esta final quedan atrás. Son 95 minutos. Las finales no se juegan, se ganan. Debes dar hasta lo último que tienes. Será un bonito partido con dos equipos a los que les gusta el balón y atacar. Venimos a buscar la victoria.

A vencer o morir en el Atanasio: Independiente Medellín es un gran equipo, los centrales son buenos. Estamos todos en un gran momento, yo solo finalizaba con mis movimientos. Se juega la final, no un partido más de la temporada. Ya cada uno verá cómo juega su partido. Mañana es el día, debe ser mejor que el partido pasado. Estoy convencido de que harremos un mejor partido que el pasado.

Mensaje a los aficionados: Al hincha le digo que tenga confianza. El equipo viene bien, enfrentamos a un buen Medellín, por algo están en la final. Queda ese sinsabor por ese gol que nos marcan terminando el partido. Esto es futbol, quedan 95 minutos. Al hincha, que siga creyendo, tenemos la fe intacta. Ese trabajo que nos ha llevado acá, no lo vamos a cambiar. Va a ser un bonito partido.