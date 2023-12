Miguel Ángel López tuvo un control antidoping, mientras estaba de vacaciones en Disney

Miguel Ángel López tuvo que pasar por una polémica situación en medio de sus vacaciones. El pedalista colombiano se encuentra de vacaciones junto a su familia en los parques de Disney; pero mientras esto ocurría, miembros de la Unión Ciclística Internacional (UCI) lo abordaron para realizarle un control antidoping.

“Un saludo muy especial desde Disney con mi familia, me estoy dando una vueltica, despejando la mente un poco y en vacaciones, sorprendido de las bellezas que hay aquí y también estoy sorprendido por una cosa que me sucedió esta mañana”, empezó diciendo el deportista en su cuenta oficial de Instagram.

Supermán, como se lo apoda, fue suspendido el pasado mes de julio por una “posible infracción de las normas antidopaje”, razón por la que terminó quedando inhabilitado para participar en las diferentes competiciones ciclísticas de la temporada 2023 y a la postre oficializando su salida del Team Medellín.

Bajo ese panorama, comentó: “Ya todos conocen la situación en la que estoy. La situación que me tiene la UCI provisional, ya lleva más de cinco meses, desde julio, y al día de hoy no sé absolutamente nada”.

En este orden de ideas, el ciclista del Team Medellín mostró su molestia con los procedimientos de la UCI, teniendo en cuenta que para hacer los controles son capaces de llegar hasta Miami, pero a la hora de darle claridad a su situación no responden.

“Esta mañana (12 de diciembre) me hicieron un control antidoping, cerca de donde estoy en Disney y me sorprende que lleguen hasta aquí... Creo que si se toman la molestia de venir hasta acá para realizar esos controles, ojalá se tomen la molestia para que me solucionen el tema, me agilicen e investiguen lo que tengan que investigar y me den luz verde para poder hacer lo que a mí me encanta”, sentenció.

Aclaró además que no tiene ningún problema, ni mucho menos miedo, en hacer los controles que sean necesarios para solucionar su inconveniente ágilmente.

Y concluyó: “Sinceramente, no me da miedo hacer todos los controles que quieran, he colaborado y he realizado las cosas que me han pedido, he colaborado con información, he pasado muchos controles después de esta situación... No escondo nada, estoy limpio, me han hecho miles de controles y pueden hacer todos lo que quieran porque sinceramente no me da miedo, estoy limpio y no tengo nada que ver”.

En este 2023, Miguel Ángel López, de la mano del Tem Medellín, conquistó la Vuelta a San Juan, el Tour de Catamarca y la Vuelta a Colombia.