Alfredo Arias: “Esta es una oportunidad única en la vida”

Alfredo Arias, director técnico del Medellín, tuvo su último contacto con la prensa antes de lo que será el juego de vuelta por la gran final del fútbol colombiano este miércoles en el estadio Atanasio Girardot. El entrenador uruguayo recalcó que esta puede ser una “oportunidad única en la vida” y que hará todo lo posible para “jugar mejor” que su rival y conquistar la séptima estrella.

Lograr lo que se logró en el cierre en Barranquilla

“Ojalá podamos continuar como terminamos el partido. Si hubiera un deseo sería ese. Tratar de llevar al equipo a esa situación. Diego Moreno, como otros jugadores del plantel, ha sido importante en esta campaña y en las dos maneras, iniciando o entrando desde el banco”.

¿Cómo hacer daño en el juego aéreo?

“Uno a veces planifica que el juego transcurra de una manera, normalmente se dispara para otros lugares. Los jugadores se han preparado durante todo el campeonato. Están preparados de sí se presenta la oportunidad, aprovecharla. Esta es una oportunidad única en la vida”.

Tema médico

“En el plano sanitario, debemos decir que estamos tratando de llegar al máximo posible de las capacidades de todos los jugadores, porque es un partido para estar en esa plenitud. No podemos comenzar el partido como comenzamos el otro día, nosotros hicimos 20 minutos muy malos de un partido que es una final. En este partido va a haber un principio e intentaremos que los que jueguen estén lo más cercano posible al 100 %”.

Objetivos

“Nosotros nos planteamos objetivos, objetivos claros era llegar entre los ocho, en lo posible entre los dos primeros. Una vez estuviéramos en cuadrangulares, el objetivo era ganarlo para llegar a la final (...) nosotros tenemos un sueño que es ser campeón, yo creo que este equipo reúne condiciones, convencimiento, unión y esperanza, que hacen que sea tres motores para que el sueño se pueda realizar”.

¿Cómo fortalecer la banda de Orejuela?

“Sufrimos, especialmente en las jugadas de los goles, por la banda izquierda del rival. Este no es un juego que vos plantees como jugás y con eso alcanza, el rival también juega. Nos enfrentamos a un equipo que ha expresado desbordes y creatividad (...) Mis jugadores son valientes y entramos sabiendo de que, seguramente en algún momento, nos vamos a equivocar otra vez, no hay partidos perfectos, el otro día nos equivocamos al principio. Mañana es una oportunidad única en la vida, a veces se dan otras, a veces es única”.

Las estadísticas

“Las estadísticas y los resultados son los que, a la larga, aprendemos, que hacen que uno sepa o no sepa nada. Pero para llegar a las estadísticas y a los resultados, tiene que haber antes algo, tienes que entrenar antes algo. Más que las estadísticas, yo quiero confiar en lo que ha mostrado el equipo cada vez que hemos necesitado de su entrega, yo confío en la actitud que ha mostrado mi equipo cada vez que tratamos de sacar un resultado”.

¿Qué mensaje le ha dado a Edwuin Cetré?

“El mensaje ha sido general, que es un juego colectivo, para mí los equipos ganadores, o que ganan más de lo que pierden, se hacen de afuera para adentro. Es un juego del cual todo el mundo está preocupado de ver el once inicial. Normalmente en los campeonatos hace el gol alguien que no era del once inicial (...) lo importante es que esos que están afuera, que participan menos, estén preparados para cuando les toque entrar, el otro día nos pasó allá. No necesito decirle a Cetré ni a ningún jugador, ellos saben que esto es colectivo y es un juego en el que o todos se salvan o todos se hunden”.

La efectividad

“La efectividad es una cosa que todos queríamos tener la varita mágica para que funcione. La efectividad es el detalle, la cereza de la torta y no siempre se logra, porque justamente es la parte más difícil o donde más atención pone el rival. Tenemos jugadores que tienen la capacidad de ser efectivos, creo que hemos sido un equipo efectivo. El colectivo ha salvado a lo individual, algunos de nuestros goleadores ha tenido sequías y el colectivo los ha salvado”.

El Equipo del Pueblo

“Cada que voy a un equipo, trato de ver a dónde llego. Antes de poder llegar a ver cómo es la ciudad o el equipo, yo ya había enfrentado a Medellín. Siempre digo que las palabras tienen poder, firmé por el equipo del pueblo, mi responsabilidad es por el equipo del pueblo, todos los equipos representan a su pueblo, este es el único que se llama así y mañana vamos a jugar por él”.

“La historia continúa”

“Hoy todo transcurre mucho más rápido, a veces sin esfuerzo y no nos damos cuenta de lo difícil que son. Esta historia va a continuar mañana y ojalá como nosotros queremos. La única manera de ganar este partido es jugando mejor que el rival, se puede ganar jugando peor que el rival, este juego permite eso, pero yo quisiera que mi equipo jugara mejor que su rival”.

El banderazo con los hinchas

“Llevamos cinco banderazos, en el primero sí, quizás estuve un poquito más reacio, a partir del segundo yo tomé la decisión de no saludar solo, de ir a tocarlos y permitir que nos tocaran. Esta profesión nos pone en una posición que a veces nos aleja de la gente. Nosotros somos quienes ellos quieren ser, somos los que tenemos la bendición de algo, que todos esos que vinieron habrían querido jugar, por una circunstancia u otra, nos vamos alejando. Desde el segundo banderazo hice lo que hice hoy, llegué a casa y le comenté a mi señora que ellos me transmitieron esa ilusión y esperanza, esas ganas de ganar. Ojalá que esos hinchas que vinieron hoy, no solo le podamos devolver un poquito”.

¿Qué le inspira el trofeo?

“Un sueño, porque, ya decir que es un objetivo, es quitarle trascendencia, es un sueño, que viene precedido de muchos pasos, de otros objetivos. Creo que los jugadores que acompaño desde mi posición están preparados, mañana es la posición de ir por ese sueño, quizás la única oportunidad que tenemos de ir en una vida por ese sueño”.