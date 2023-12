“Fue un error y pido disculpas”, Rodrigo Romero tras manejar tomado en Bucaramanga

Bucaramanga

Después de ser sorprendido manejando en estado de embriaguez por la carrera 33 con calle 34 en Bucaramanga, Rodrigo Romero Hernández, el copresidente del partido Alianza Verde rindió su versión.

Dijo que sí fue cierto que conducía su camioneta de alta gama con unos tragos de más que arrojaron grado 3 en la prueba de alcoholemia y narró que antes de manejar por las calles de la ciudad, estuvo compartiendo con varios amigos después de jugar un partido de fútbol.

“Nos tomamos unas cervecitas y jugamos fútbol la verdad pero ustedes saben que eso marca en ese aparato, es más ya venía al apartamento pero desafortunadamente no tenía conductor porque la Unidad Nacional de Protección no me ha vuelto a dar la protección”, dijo Romero.

Consciente del error, pidió disculpas y aceptó haber estado pasado de tragos al volante “yo reconozco que fue un error, pido excusas a todas las personas que han visto y me conocen. Fue un error que obviamente uno no puede volver a cometer y ante este medio pido excusas a todo el pueblo colombiano”, agregó.

Por conducir ebrio, el copresidente del Partido Verde que iba rumbo a su casa después de jugar un partido de fútbol con algunos amigos tendrá que pagar una multa de 26 millones de pesos, su licencia de conducción fue suspendida por 10 años y su camioneta de alta gama inmovilizada por 10 días mientras se realizan las audiencias del caso.