Este festivo transitaron 72 mil carros, hubo 60 sanciones y una mujer murió en Santander

Bucaramanga

El capitán Juan Pachón jefe de la seccional de tránsito de Santander confirmó que este puente festivo de velitas se movilizaron 72.000 vehículos en Santander. Se impusieron 60 comparendos por diferentes acciones y entre los accidentes que se registraron una mujer de 18 años murió en la carretera nacional que comunica a Bucaramanga con Bogotá, cerca al municipio del Socorro.

En el siniestro una motocicleta chocó contra un furgón, y aunque esta persona no tenía culpa no ayudó a la mujer cuando ocurrió el accidente.

“Cuando se verificó la escena no había un furgón en el lugar, por labores de vigilancia se estableció que el vehículo no tuvo culpa pero si hizo omisión al no ayudar a las personas que chocaron con él”, el capitán agregó que se trabaja de una pareja. El conductor de la moto accidentada fue hospitalizado por las heridas en el municipio de Socorro.

Entre los demás siniestro viales en las carreteras del departamento solo hubo daños materiales. “En nuestras 9 áreas de prevención realizamos actividades de control de alcoholemia y lo que tenga que ver con charlas pedagógicas para repetar las señales de tránsito”, puntualizó.