Respetamos decisión de colombianos, buscamos apoyarlos en este sueño: Embajador de China por metro Bogotá

Sin duda, desde que el presidente Gustavo Petro llegó a su cargo hace más de un año, el debate sobre el metro de Bogotá no ha cesado. De manera constante se han entablado conversaciones y discusiones sobre cuál debería ser la forma “correcta” de la construcción de ese medio de transporte.

Por un lado, algunos defienden la postura del presidente de revisar las obras y la ejecución de la infraestructura del metro de la capital. No obstante, otros señalan que se debe dar continuidad a lo que ya está sobre la mesa.

La misma alcaldesa Claudia López se ha enfrentado con el presidente y le ha indicado de manera tajante que las obras que se llevan a cabo no se van a detener y que “a Bogotá se le respeta”.

Incluso, en medio de la época electoral, las preguntas más frecuentes a los candidatos que aspiraban a la Alcaldía de la capital tenían que ver con la construcción y operación del metro. Al respecto, el alcalde electo de la capital, Carlos Fernando Galán, argumentó de manera constante que en su mandato daría continuidad a las obras del metro.

De hecho, el pasado 16 de agosto en Caracol Radio comento: “Hay que hacer el Metro de Bogotá como está y avanzar en el segundo tramo”.

Ahora bien, un día después de que Galán fuera reconocido como el próximo alcalde de la capital señaló también en Caracol Radio que: “La nación no puede tomar decisiones sobre Bogotá. Nadie puede decir que manda aquí, la ciudad es la que manda”.

Poco después, el mismo mandatario electo mencionó: “Exijo respeto por autonomía de Bogotá. Nación no debe interrumpir el Metro”. Frase a la que el presidente decidió responder por X (Twitter): “El metro de Bogotá es exactamente lo que Peñalosa quiso que fuera. Nadie ha detenido el metro; no calumnien. Si el metro elevado no avanza, busquen los culpables en las cláusulas del contrato. El Gobierno Nacional a través de Duque, ha dado todas las garantías para que se haga. La pregunta es, y ¿por qué no la han hecho?”

China ayudará a cumplir a Colombia el sueño de tener infraestructuras de metros

Recientemente, el presidente Gustavo Petro visitó China para entablar con el jefe de estado de esa nación un diálogo sobre las relaciones con ese país. Asimismo, la intención del mandatario era conversar sobre la construcción del metro de la capital.

Ahora bien, Caracol Radio conversó con el embajador de China en Colombia sobre el metro de Bogotá y otros asuntos bilaterales. Sobre el tema, el funcionario del país asiático aseguró que su nación respeta las decisiones de los colombianos y que desean ayudar a consolidar más metros en todo el país.

“Sabemos que hay controversias dentro de Colombia sobre el proyecto del Metro. Respetamos la decisión de los colombianos, la voluntad nuestra es apoyar a hacer realidad el sueño de más de 70 años del metro de Bogotá”, comentó el embajador.

A su vez, afirmó que esperan ayudar en otras obras de transporte en todo el país, pues ven a Colombia como un gran aliado. “Más allá de este proyecto vigente, la idea es poder apoyar y participar en otros proyectos de metro en el futuro”.