¡Es oficial! Se abrió licitación para la segunda línea del metro de Bogotá

Bogotá D.C.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, le dio apertura oficial al proceso de licitación para la segunda línea del metro de Bogotá.

”Esto no es una idea, no es un proyecto. Hoy vengo como alcaldesa con 35 billones de pesos, la inversión más alta de Colombia, a cumplirle a Suba y Engativá”. Dijo la Alcaldesa Claudia López.

Son 4 los consorcios precalificados que tendrán hasta el 14 de febrero para presentar sus propuestas técnicas y financieras para este proyecto.

Los consorcios son…

APCA: METRO LÍNEA 2 – BOGOTÁ (Mota Engil Colombia S.A.S; CRRC CO Limited Sucursal Colombia); APCA: APCA METRO LÍNEA 2 (China Harbour Engineering Company Limited, Xi’an Rail Transportation Group Company Limited); APCA: APCA BOGOTÁ METRO 2 (China Railway Construction Electrification, Bureau Group Co. Ltd, China Railway Construction Corporation, International Investment Co. Ltd); y APCA: UNIÓN L2 BOGOTÁ METRO RAIL (Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S, Acciona Concesiones S.L, CAF Investment Projects S.A.).

Características del Proyecto: